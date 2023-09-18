Рейтинг@Mail.ru
Минфин выплатил купон и погасил евробонды на 297 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/minfin-1897085132.html
Минфин выплатил купон и погасил евробонды на 297 миллиардов рублей
Минфин выплатил купон и погасил евробонды на 297 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.09.2023
Минфин выплатил купон и погасил евробонды на 297 миллиардов рублей
Минфин России в полном объеме исполнил обязательства в рублях по выплате купона и погашению выпуска суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 году, а также... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:30
2023-09-18T20:30
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832843540_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_84fc2269dc6b2bbc7225a8fa23cc9f0e.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минфин России в полном объеме исполнил обязательства в рублях по выплате купона и погашению выпуска суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 году, а также по выплате купона по евробондам с погашением в 2043 году, говорится в сообщении министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году в сумме 297 миллиардов рублей (эквивалент 3,073 миллиарда долларов), а также для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2043 году в сумме 4,3 миллиарда рублей (эквивалент 44,1 миллиона долларов)", сообщило министерство. "Таким образом, Минфином России исполнены обязательства по обслуживанию и погашению государственного долга Российской Федерации в части вышеуказанных государственных ценных бумаг Российской Федерации", - отмечает министерство. Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
https://ria.ru/20230910/ekonomika-1895395030.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832843540_0:204:2459:2048_1920x0_80_0_0_e70884f00996aaf973e9463a53100ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Минфин выплатил купон и погасил евробонды на 297 миллиардов рублей

Минфин выплатил купон и погасил евробонды Россия-2023 на 297 миллиардов рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минфин России в полном объеме исполнил обязательства в рублях по выплате купона и погашению выпуска суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 году, а также по выплате купона по евробондам с погашением в 2043 году, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году в сумме 297 миллиардов рублей (эквивалент 3,073 миллиарда долларов), а также для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2043 году в сумме 4,3 миллиарда рублей (эквивалент 44,1 миллиона долларов)", сообщило министерство.
"Таким образом, Минфином России исполнены обязательства по обслуживанию и погашению государственного долга Российской Федерации в части вышеуказанных государственных ценных бумаг Российской Федерации", - отмечает министерство.
Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Минфин уточнил порядок выплат по российским евробондам
10 сентября, 20:11
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Национальный расчетный депозитарий (НРД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала