Минфин выплатил купон и погасил евробонды на 297 миллиардов рублей
Минфин выплатил купон и погасил евробонды Россия-2023 на 297 миллиардов рублей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минфин России в полном объеме исполнил обязательства в рублях по выплате купона и погашению выпуска суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 году, а также по выплате купона по евробондам с погашением в 2043 году, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году в сумме 297 миллиардов рублей (эквивалент 3,073 миллиарда долларов), а также для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2043 году в сумме 4,3 миллиарда рублей (эквивалент 44,1 миллиона долларов)", сообщило министерство.
"Таким образом, Минфином России исполнены обязательства по обслуживанию и погашению государственного долга Российской Федерации в части вышеуказанных государственных ценных бумаг Российской Федерации", - отмечает министерство.
Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.