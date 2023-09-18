https://ria.ru/20230918/minfin-1897085132.html

Минфин выплатил купон и погасил евробонды на 297 миллиардов рублей

Минфин выплатил купон и погасил евробонды на 297 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.09.2023

Минфин выплатил купон и погасил евробонды на 297 миллиардов рублей

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства в рублях по выплате купона и погашению выпуска суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 году, а также... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T20:30

2023-09-18T20:30

2023-09-18T20:30

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минфин России в полном объеме исполнил обязательства в рублях по выплате купона и погашению выпуска суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 году, а также по выплате купона по евробондам с погашением в 2043 году, говорится в сообщении министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году в сумме 297 миллиардов рублей (эквивалент 3,073 миллиарда долларов), а также для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2043 году в сумме 4,3 миллиарда рублей (эквивалент 44,1 миллиона долларов)", сообщило министерство. "Таким образом, Минфином России исполнены обязательства по обслуживанию и погашению государственного долга Российской Федерации в части вышеуказанных государственных ценных бумаг Российской Федерации", - отмечает министерство. Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

https://ria.ru/20230910/ekonomika-1895395030.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд)