https://ria.ru/20230918/metro-1896891233.html
В екатеринбургском метро человек упал под поезд
В екатеринбургском метро человек упал под поезд - РИА Новости, 18.09.2023
В екатеринбургском метро человек упал под поезд
Пассажир упал под поезд в екатеринбургском метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. По данным областного минздрава, пострадавший в тяжелом состоянии. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:48
2023-09-18T07:48
2023-09-18T07:58
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Пассажир упал под поезд в екатеринбургском метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. По данным областного минздрава, пострадавший в тяжелом состоянии. "На Проспекте Космонавтов пассажир упал под поезд, находится под вторым вагоном", - сказал собеседник агентства. По его словам, от станции, где произошло ЧП, до центра города – Площади 1905 года – движение было временно остановлено, к 7.15 мск все станции открылись для пассажиров. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, пострадавшего доставляют в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
https://ria.ru/20230526/metro-1874353248.html
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происшествия
В екатеринбургском метро человек упал под поезд
В метро Екатеринбурга пассажир упал под поезд, он находится в тяжелом состоянии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Пассажир упал под поезд в екатеринбургском метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. По данным областного минздрава, пострадавший в тяжелом состоянии.
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"На Проспекте Космонавтов пассажир упал под поезд, находится под вторым вагоном", - сказал собеседник агентства.
По его словам, от станции, где произошло ЧП, до центра города – Площади 1905 года – движение было временно остановлено, к 7.15 мск все станции открылись для пассажиров.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, пострадавшего доставляют в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
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