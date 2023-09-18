https://ria.ru/20230918/metro-1896891233.html

В екатеринбургском метро человек упал под поезд

В екатеринбургском метро человек упал под поезд - РИА Новости, 18.09.2023

В екатеринбургском метро человек упал под поезд

Пассажир упал под поезд в екатеринбургском метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. По данным областного минздрава, пострадавший в тяжелом состоянии. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T07:48

2023-09-18T07:48

2023-09-18T07:58

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Пассажир упал под поезд в екатеринбургском метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. По данным областного минздрава, пострадавший в тяжелом состоянии. "На Проспекте Космонавтов пассажир упал под поезд, находится под вторым вагоном", - сказал собеседник агентства. По его словам, от станции, где произошло ЧП, до центра города – Площади 1905 года – движение было временно остановлено, к 7.15 мск все станции открылись для пассажиров. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, пострадавшего доставляют в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

https://ria.ru/20230526/metro-1874353248.html

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2023

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происшествия