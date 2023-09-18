Рейтинг@Mail.ru
В екатеринбургском метро человек упал под поезд - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 18.09.2023 (обновлено: 07:58 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/metro-1896891233.html
В екатеринбургском метро человек упал под поезд
В екатеринбургском метро человек упал под поезд - РИА Новости, 18.09.2023
В екатеринбургском метро человек упал под поезд
Пассажир упал под поезд в екатеринбургском метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. По данным областного минздрава, пострадавший в тяжелом состоянии. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:48
2023-09-18T07:58
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Пассажир упал под поезд в екатеринбургском метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. По данным областного минздрава, пострадавший в тяжелом состоянии. "На Проспекте Космонавтов пассажир упал под поезд, находится под вторым вагоном", - сказал собеседник агентства. По его словам, от станции, где произошло ЧП, до центра города – Площади 1905 года – движение было временно остановлено, к 7.15 мск все станции открылись для пассажиров. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, пострадавшего доставляют в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
https://ria.ru/20230526/metro-1874353248.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
В екатеринбургском метро человек упал под поезд

В метро Екатеринбурга пассажир упал под поезд, он находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Пассажир упал под поезд в екатеринбургском метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. По данным областного минздрава, пострадавший в тяжелом состоянии.
«
"На Проспекте Космонавтов пассажир упал под поезд, находится под вторым вагоном", - сказал собеседник агентства.
По его словам, от станции, где произошло ЧП, до центра города – Площади 1905 года – движение было временно остановлено, к 7.15 мск все станции открылись для пассажиров.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, пострадавшего доставляют в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
Станция Комсомольская - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
На Кольцевой линии метро Москвы пожилая женщина упала на рельсы
26 мая, 14:31
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала