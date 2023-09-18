https://ria.ru/20230918/medved-1896995029.html
В Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов
В Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов - РИА Новости, 18.09.2023
В Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов
Медведь напал на сборщика орехов в Ермаковском районе Красноярского края, спасатели на вертолете вылетели на место инцидента, сообщает краевой главк МЧС в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:55
2023-09-18T14:55
2023-09-18T14:55
происшествия
красноярский край
ермаковский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875932672_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_aa3208613c5264ec630a9ac83ce653d6.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Медведь напал на сборщика орехов в Ермаковском районе Красноярского края, спасатели на вертолете вылетели на место инцидента, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале. "Зверь напал на местного жителя в Ермаковском районе Красноярского края. Мужчина собирал кедровый орех вблизи реки Малый Тепсель", - говорится в сообщении. По данным главка, для эвакуации пострадавшего вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
https://ria.ru/20230915/medved-1896436606.html
красноярский край
ермаковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875932672_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_55cd28fba85576e86fae283d3e77cc88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, ермаковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Ермаковский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов
В Ермаковском районе Красноярского края медведь напал на сборщика орехов