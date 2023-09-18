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В Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов - РИА Новости, 18.09.2023
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14:55 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/medved-1896995029.html
В Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов
В Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов - РИА Новости, 18.09.2023
В Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов
Медведь напал на сборщика орехов в Ермаковском районе Красноярского края, спасатели на вертолете вылетели на место инцидента, сообщает краевой главк МЧС в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:55
2023-09-18T14:55
происшествия
красноярский край
ермаковский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Медведь напал на сборщика орехов в Ермаковском районе Красноярского края, спасатели на вертолете вылетели на место инцидента, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале. "Зверь напал на местного жителя в Ермаковском районе Красноярского края. Мужчина собирал кедровый орех вблизи реки Малый Тепсель", - говорится в сообщении. По данным главка, для эвакуации пострадавшего вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
https://ria.ru/20230915/medved-1896436606.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, ермаковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Ермаковский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов

В Ермаковском районе Красноярского края медведь напал на сборщика орехов

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкМедведь
Медведь - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Медведь. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Медведь напал на сборщика орехов в Ермаковском районе Красноярского края, спасатели на вертолете вылетели на место инцидента, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале.
"Зверь напал на местного жителя в Ермаковском районе Красноярского края. Мужчина собирал кедровый орех вблизи реки Малый Тепсель", - говорится в сообщении.
По данным главка, для эвакуации пострадавшего вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
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ПроисшествияКрасноярский крайЕрмаковский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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