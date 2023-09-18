https://ria.ru/20230918/medved-1896995029.html

В Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов

В Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов - РИА Новости, 18.09.2023

В Красноярском крае медведь напал на сборщика орехов

Медведь напал на сборщика орехов в Ермаковском районе Красноярского края, спасатели на вертолете вылетели на место инцидента, сообщает краевой главк МЧС в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:55

2023-09-18T14:55

2023-09-18T14:55

происшествия

красноярский край

ермаковский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Медведь напал на сборщика орехов в Ермаковском районе Красноярского края, спасатели на вертолете вылетели на место инцидента, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале. "Зверь напал на местного жителя в Ермаковском районе Красноярского края. Мужчина собирал кедровый орех вблизи реки Малый Тепсель", - говорится в сообщении. По данным главка, для эвакуации пострадавшего вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

https://ria.ru/20230915/medved-1896436606.html

красноярский край

ермаковский район

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происшествия, красноярский край, ермаковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)