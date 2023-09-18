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Мэра Грозного наградили медалью ордена "За заслуги перед отечеством" - РИА Новости, 18.09.2023
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21:39 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/medal-1897092476.html
Мэра Грозного наградили медалью ордена "За заслуги перед отечеством"
Мэра Грозного наградили медалью ордена "За заслуги перед отечеством" - РИА Новости, 18.09.2023
Мэра Грозного наградили медалью ордена "За заслуги перед отечеством"
Мэр города Грозный Хас-Магомед Кадыров награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, соответствующий указ президента России Владимира... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T21:39
2023-09-18T21:39
общество
грозный
россия
владимир путин
ахмед дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 18 сен - РИА Новости. Мэр города Грозный Хас-Магомед Кадыров награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном сайте правовой информации. Как следует из документа, Кадыров награжден "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу". Аналогичная награда присуждена и министру здравоохранения Чечни Сулейману Лорсанову "за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу". Также министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за большой вклад в укрепление межнациональных отношений и реализацию социально значимых проектов".
https://ria.ru/20230904/kadyrova-1894170603.html
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общество, грозный, россия, владимир путин, ахмед дудаев
Общество, Грозный, Россия, Владимир Путин, Ахмед Дудаев
Мэра Грозного наградили медалью ордена "За заслуги перед отечеством"

Путин наградил мэра Грозного медалью ордена "За заслуги перед отечеством"

© Мэрия города ГрозныйМэр города Грозный Хас-Магомед Кадыров
Мэр города Грозный Хас-Магомед Кадыров
© Мэрия города Грозный
Мэр города Грозный Хас-Магомед Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 18 сен - РИА Новости. Мэр города Грозный Хас-Магомед Кадыров награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном сайте правовой информации.
Как следует из документа, Кадыров награжден "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".
Аналогичная награда присуждена и министру здравоохранения Чечни Сулейману Лорсанову "за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу".
Также министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за большой вклад в укрепление межнациональных отношений и реализацию социально значимых проектов".
Айшат Кадырова - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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ОбществоГрозныйРоссияВладимир ПутинАхмед Дудаев
 
 
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