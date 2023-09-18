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В Архангельской области ведут поиски пропавшего ребенка - РИА Новости, 18.09.2023
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10:13 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/mchs-1896907000.html
В Архангельской области ведут поиски пропавшего ребенка
В Архангельской области ведут поиски пропавшего ребенка - РИА Новости, 18.09.2023
В Архангельской области ведут поиски пропавшего ребенка
В поисках 13-летнего мальчика, который пропал почти сутки назад в Пинежском районе Архангельской области во время сбора грибов с отцом и дедом, задействованы 56 РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:13
2023-09-18T10:13
происшествия
архангельская область
архангельск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 18 сен - РИА Новости. В поисках 13-летнего мальчика, который пропал почти сутки назад в Пинежском районе Архангельской области во время сбора грибов с отцом и дедом, задействованы 56 человек и девять кинологических расчетов, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС по региону. "Поисковые работы ведутся непрерывно. В общей сложности на месте работают 56 человек и девять кинологических расчетов. С воздуха ребенка ищут при помощи беспилотных летательных аппаратов. Для передвижения по лесу задействованы квадроциклы", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, ребенок пропал в субботу утром, сначала родственники вели самостоятельные поиски. Известно, что 13-летний мальчик пошел в лес за грибами с отцом и дедом. Телефона и других средств связи у ребенка нет. Ранее сообщалось, что на место из Архангельска вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту. Поиски организованы с земли и воздуха, задействованы огнеборцы пожарной части №45, кинологи и беспилотники МЧС России, а также полиция. Вечером в субботу был объявлен сбор волонтеров.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425316.html
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архангельская область
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происшествия, архангельская область, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Архангельская область, Архангельск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Архангельской области ведут поиски пропавшего ребенка

МЧС: в Архангельской области ведут поиски пропавшего 13-летнего ребенка

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области Спасатели МЧС
Спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области
Спасатели МЧС. Архивное фото
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МУРМАНСК, 18 сен - РИА Новости. В поисках 13-летнего мальчика, который пропал почти сутки назад в Пинежском районе Архангельской области во время сбора грибов с отцом и дедом, задействованы 56 человек и девять кинологических расчетов, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС по региону.
"Поисковые работы ведутся непрерывно. В общей сложности на месте работают 56 человек и девять кинологических расчетов. С воздуха ребенка ищут при помощи беспилотных летательных аппаратов. Для передвижения по лесу задействованы квадроциклы", - говорится в сообщении.
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Как уточнили РИА Новости в ведомстве, ребенок пропал в субботу утром, сначала родственники вели самостоятельные поиски. Известно, что 13-летний мальчик пошел в лес за грибами с отцом и дедом. Телефона и других средств связи у ребенка нет.
Ранее сообщалось, что на место из Архангельска вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту. Поиски организованы с земли и воздуха, задействованы огнеборцы пожарной части №45, кинологи и беспилотники МЧС России, а также полиция. Вечером в субботу был объявлен сбор волонтеров.
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ПроисшествияАрхангельская областьАрхангельскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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