https://ria.ru/20230918/mchs-1896907000.html

В Архангельской области ведут поиски пропавшего ребенка

В Архангельской области ведут поиски пропавшего ребенка - РИА Новости, 18.09.2023

В Архангельской области ведут поиски пропавшего ребенка

В поисках 13-летнего мальчика, который пропал почти сутки назад в Пинежском районе Архангельской области во время сбора грибов с отцом и дедом, задействованы 56 РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:13

2023-09-18T10:13

2023-09-18T10:13

происшествия

архангельская область

архангельск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 18 сен - РИА Новости. В поисках 13-летнего мальчика, который пропал почти сутки назад в Пинежском районе Архангельской области во время сбора грибов с отцом и дедом, задействованы 56 человек и девять кинологических расчетов, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС по региону. "Поисковые работы ведутся непрерывно. В общей сложности на месте работают 56 человек и девять кинологических расчетов. С воздуха ребенка ищут при помощи беспилотных летательных аппаратов. Для передвижения по лесу задействованы квадроциклы", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, ребенок пропал в субботу утром, сначала родственники вели самостоятельные поиски. Известно, что 13-летний мальчик пошел в лес за грибами с отцом и дедом. Телефона и других средств связи у ребенка нет. Ранее сообщалось, что на место из Архангельска вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту. Поиски организованы с земли и воздуха, задействованы огнеборцы пожарной части №45, кинологи и беспилотники МЧС России, а также полиция. Вечером в субботу был объявлен сбор волонтеров.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425316.html

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архангельская область

архангельск

россия

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происшествия, архангельская область, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш