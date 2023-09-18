https://ria.ru/20230918/mchs-1896907000.html
В Архангельской области ведут поиски пропавшего ребенка
В Архангельской области ведут поиски пропавшего ребенка - РИА Новости, 18.09.2023
В Архангельской области ведут поиски пропавшего ребенка
В поисках 13-летнего мальчика, который пропал почти сутки назад в Пинежском районе Архангельской области во время сбора грибов с отцом и дедом, задействованы 56 РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:13
2023-09-18T10:13
2023-09-18T10:13
происшествия
архангельская область
архангельск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25020/66/250206601_0:62:1181:726_1920x0_80_0_0_a8aabd8bf15c3d87722bb826a057c211.jpg
МУРМАНСК, 18 сен - РИА Новости. В поисках 13-летнего мальчика, который пропал почти сутки назад в Пинежском районе Архангельской области во время сбора грибов с отцом и дедом, задействованы 56 человек и девять кинологических расчетов, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС по региону. "Поисковые работы ведутся непрерывно. В общей сложности на месте работают 56 человек и девять кинологических расчетов. С воздуха ребенка ищут при помощи беспилотных летательных аппаратов. Для передвижения по лесу задействованы квадроциклы", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, ребенок пропал в субботу утром, сначала родственники вели самостоятельные поиски. Известно, что 13-летний мальчик пошел в лес за грибами с отцом и дедом. Телефона и других средств связи у ребенка нет. Ранее сообщалось, что на место из Архангельска вылетел вертолёт Ми-8 со спасателями на борту. Поиски организованы с земли и воздуха, задействованы огнеборцы пожарной части №45, кинологи и беспилотники МЧС России, а также полиция. Вечером в субботу был объявлен сбор волонтеров.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425316.html
https://ria.ru/20230915/avarii-1896437160.html
архангельская область
архангельск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25020/66/250206601_65:0:1116:788_1920x0_80_0_0_cff574561e8c9d5581e0f11148909697.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельская область, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Архангельская область, Архангельск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Архангельской области ведут поиски пропавшего ребенка
МЧС: в Архангельской области ведут поиски пропавшего 13-летнего ребенка