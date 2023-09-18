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Пользователи X из нескольких стран сообщили о сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 18.09.2023
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17:29 18.09.2023 (обновлено: 17:32 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/mask-1897040086.html
Пользователи X из нескольких стран сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи X из нескольких стран сообщили о сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 18.09.2023
Пользователи X из нескольких стран сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи X (бывшая Twitter) в ряде стран сообщают о сбоях в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:29
2023-09-18T17:32
в мире
технологии
сша
великобритания
канада
илон маск
twitter
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пользователи X (бывшая Twitter) в ряде стран сообщают о сбоях в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, сбои в работе X начались около 16.30 мск, а в районе 17.00 мск число жалоб начало уменьшаться. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – максимально из страны поступало 3,8 тысячи сообщений. Также неполадки фиксируются в Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Испании, Бразилии, Индии и других странах. Большая часть пользователей жаловалась на сбои в работе сайта соцсети, также сообщалось об ошибках в работе мобильного приложения и о проблемах соединения с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20230918/erdogan-1896881154.html
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60
353
60
в мире, технологии, сша, великобритания, канада, илон маск, twitter
В мире, Технологии, США, Великобритания, Канада, Илон Маск, Twitter
Пользователи X из нескольких стран сообщили о сбоях в работе соцсети

Downdetector: пользователи соцсети X из ряда стран сообщили о сбоях в работе

© iStock.com / Geber86Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© iStock.com / Geber86
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пользователи X (бывшая Twitter) в ряде стран сообщают о сбоях в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сайта, сбои в работе X начались около 16.30 мск, а в районе 17.00 мск число жалоб начало уменьшаться. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – максимально из страны поступало 3,8 тысячи сообщений. Также неполадки фиксируются в Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Испании, Бразилии, Индии и других странах.
Глава соцсети X Илон Маск и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Эрдоган встретился с Илоном Маском
Вчера, 04:44
Большая часть пользователей жаловалась на сбои в работе сайта соцсети, также сообщалось об ошибках в работе мобильного приложения и о проблемах соединения с сервером.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
Американский филантроп Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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Вчера, 16:40
 
В миреТехнологииСШАВеликобританияКанадаИлон МаскTwitter
 
 
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