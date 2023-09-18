https://ria.ru/20230918/mask-1897040086.html

Пользователи X из нескольких стран сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи X из нескольких стран сообщили о сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 18.09.2023

Пользователи X из нескольких стран сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи X (бывшая Twitter) в ряде стран сообщают о сбоях в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:29

2023-09-18T17:29

2023-09-18T17:32

в мире

технологии

сша

великобритания

канада

илон маск

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885508551_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_c309be8d3ddaaa1e8e3dc2f2e2d6cf08.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пользователи X (бывшая Twitter) в ряде стран сообщают о сбоях в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, сбои в работе X начались около 16.30 мск, а в районе 17.00 мск число жалоб начало уменьшаться. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – максимально из страны поступало 3,8 тысячи сообщений. Также неполадки фиксируются в Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Испании, Бразилии, Индии и других странах. Большая часть пользователей жаловалась на сбои в работе сайта соцсети, также сообщалось об ошибках в работе мобильного приложения и о проблемах соединения с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://ria.ru/20230918/erdogan-1896881154.html

https://ria.ru/20230918/soros-1897026493.html

сша

великобритания

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, великобритания, канада, илон маск, twitter