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Житель Подмосковья вскрыл чужую машину и украл запчасти для починки своей - РИА Новости, 18.09.2023
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09:30 18.09.2023 (обновлено: 09:48 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/mashina-1896900151.html
Житель Подмосковья вскрыл чужую машину и украл запчасти для починки своей
Житель Подмосковья вскрыл чужую машину и украл запчасти для починки своей - РИА Новости, 18.09.2023
Житель Подмосковья вскрыл чужую машину и украл запчасти для починки своей
Молодой человек ночью вскрыл и отбуксировал вместе с другом припаркованный советский автомобиль, чтобы забрать запчасти и починить свою машину, парня задержали... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T09:30
2023-09-18T09:48
происшествия
авто
россия
московская область (подмосковье)
лобня
татьяна петрова
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Молодой человек ночью вскрыл и отбуксировал вместе с другом припаркованный советский автомобиль, чтобы забрать запчасти и починить свою машину, парня задержали полицейские, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова. По данным ведомства, кража автомобиля произошла в Лобне на улице Деповской. Житель Мытищ заметил припаркованную легковушку российского производства. Ночью парень вернулся к автомобилю и отверткой вскрыл дверь, но завести двигатель не смог. Тогда он сказал своему знакомому, что купил машину, попросив его помочь отбуксировать ее к себе в гараж. "Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. В ходе обыска гаража задержанного обнаружен и изъят частично разобранный автомобиль заявителя. Причиной кражи машины стало желание починить свое транспортное средство аналогичной марки", - рассказала Петрова. На парня завели уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20230916/ubiystvo-1896659855.html
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, россия, московская область (подмосковье), лобня, татьяна петрова
Происшествия, Авто, Россия, Московская область (Подмосковье), Лобня, Татьяна Петрова
Житель Подмосковья вскрыл чужую машину и украл запчасти для починки своей

МВД: в Подмосковье вскрыли чужую машину и похитили запчасти для починки своей

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАвтоугонщик
Автоугонщик - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Автоугонщик. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Молодой человек ночью вскрыл и отбуксировал вместе с другом припаркованный советский автомобиль, чтобы забрать запчасти и починить свою машину, парня задержали полицейские, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.
По данным ведомства, кража автомобиля произошла в Лобне на улице Деповской. Житель Мытищ заметил припаркованную легковушку российского производства. Ночью парень вернулся к автомобилю и отверткой вскрыл дверь, но завести двигатель не смог. Тогда он сказал своему знакомому, что купил машину, попросив его помочь отбуксировать ее к себе в гараж.
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"Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. В ходе обыска гаража задержанного обнаружен и изъят частично разобранный автомобиль заявителя. Причиной кражи машины стало желание починить свое транспортное средство аналогичной марки", - рассказала Петрова.
На парня завели уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
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ПроисшествияАвтоРоссияМосковская область (Подмосковье)ЛобняТатьяна Петрова
 
 
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