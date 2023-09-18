https://ria.ru/20230918/mashina-1896900151.html

Житель Подмосковья вскрыл чужую машину и украл запчасти для починки своей

Житель Подмосковья вскрыл чужую машину и украл запчасти для починки своей - РИА Новости, 18.09.2023

Житель Подмосковья вскрыл чужую машину и украл запчасти для починки своей

Молодой человек ночью вскрыл и отбуксировал вместе с другом припаркованный советский автомобиль, чтобы забрать запчасти и починить свою машину, парня задержали... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T09:30

2023-09-18T09:30

2023-09-18T09:48

происшествия

авто

россия

московская область (подмосковье)

лобня

татьяна петрова

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Молодой человек ночью вскрыл и отбуксировал вместе с другом припаркованный советский автомобиль, чтобы забрать запчасти и починить свою машину, парня задержали полицейские, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова. По данным ведомства, кража автомобиля произошла в Лобне на улице Деповской. Житель Мытищ заметил припаркованную легковушку российского производства. Ночью парень вернулся к автомобилю и отверткой вскрыл дверь, но завести двигатель не смог. Тогда он сказал своему знакомому, что купил машину, попросив его помочь отбуксировать ее к себе в гараж. "Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. В ходе обыска гаража задержанного обнаружен и изъят частично разобранный автомобиль заявителя. Причиной кражи машины стало желание починить свое транспортное средство аналогичной марки", - рассказала Петрова. На парня завели уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20230916/ubiystvo-1896659855.html

https://ria.ru/20230912/mat-1895939567.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, авто, россия, московская область (подмосковье), лобня, татьяна петрова