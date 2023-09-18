https://ria.ru/20230918/malyar-1896934371.html

На Украине уволили замминистра обороны, солгавшую о взятии Андреевки

На Украине уволили замминистра обороны, солгавшую о взятии Андреевки - РИА Новости, 18.09.2023

На Украине уволили замминистра обороны, солгавшую о взятии Андреевки

Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, заявившую на днях, что ВСУ якобы взяли Андреевку, сообщил депутат... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T11:48

2023-09-18T11:48

2023-09-18T13:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

анна маляр

алексей гончаренко

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, заявившую на днях, что ВСУ якобы взяли Андреевку, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале."Только что кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили", — написал он.В отставку также отправили заместителей министра Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и госсекретаря Константина Ващенко, уточнил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.На прошлой неделе, 14 сентября, Маляр заявила, что украинские войска заняли село Андреевка к югу от Артемовска, но это не соответствовало действительности. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал слова Маляр очередным вбросом и рассказал, что в районе Андреевки и Клещеевки продолжаются ожесточенные бои. Позже Маляр объяснила свое заявление коммуникационным сбоем.В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова. Это произошло на фоне очередного скандала из-за коррупции в армии. Новым главой Минобороны стал руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Верховная рада одобрила это назначение.

https://ria.ru/20230822/utechki-1891414001.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, анна маляр, алексей гончаренко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр