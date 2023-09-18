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На Украине уволили замминистра обороны, солгавшую о взятии Андреевки - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 18.09.2023 (обновлено: 13:14 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/malyar-1896934371.html
На Украине уволили замминистра обороны, солгавшую о взятии Андреевки
На Украине уволили замминистра обороны, солгавшую о взятии Андреевки - РИА Новости, 18.09.2023
На Украине уволили замминистра обороны, солгавшую о взятии Андреевки
Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, заявившую на днях, что ВСУ якобы взяли Андреевку, сообщил депутат... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:48
2023-09-18T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
анна маляр
алексей гончаренко
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, заявившую на днях, что ВСУ якобы взяли Андреевку, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале."Только что кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили", — написал он.В отставку также отправили заместителей министра Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и госсекретаря Константина Ващенко, уточнил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.На прошлой неделе, 14 сентября, Маляр заявила, что украинские войска заняли село Андреевка к югу от Артемовска, но это не соответствовало действительности. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал слова Маляр очередным вбросом и рассказал, что в районе Андреевки и Клещеевки продолжаются ожесточенные бои. Позже Маляр объяснила свое заявление коммуникационным сбоем.В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова. Это произошло на фоне очередного скандала из-за коррупции в армии. Новым главой Минобороны стал руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Верховная рада одобрила это назначение.
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в мире, украина, анна маляр, алексей гончаренко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Анна Маляр, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине уволили замминистра обороны, солгавшую о взятии Андреевки

Кабмин Украины уволил шесть заместителей министра обороны и госсекретаря

CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины / Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, заявившую на днях, что ВСУ якобы взяли Андреевку, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
"Только что кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили", — написал он.
В отставку также отправили заместителей министра Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и госсекретаря Константина Ващенко, уточнил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
На прошлой неделе, 14 сентября, Маляр заявила, что украинские войска заняли село Андреевка к югу от Артемовска, но это не соответствовало действительности. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал слова Маляр очередным вбросом и рассказал, что в районе Андреевки и Клещеевки продолжаются ожесточенные бои. Позже Маляр объяснила свое заявление коммуникационным сбоем.
В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова. Это произошло на фоне очередного скандала из-за коррупции в армии. Новым главой Минобороны стал руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Верховная рада одобрила это назначение.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В минобороны Украины заявили о регулярных утечках информации
22 августа, 02:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАнна МалярАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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