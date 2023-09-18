https://ria.ru/20230918/malyar-1896934371.html
На Украине уволили замминистра обороны, солгавшую о взятии Андреевки
На Украине уволили замминистра обороны, солгавшую о взятии Андреевки - РИА Новости, 18.09.2023
На Украине уволили замминистра обороны, солгавшую о взятии Андреевки
Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, заявившую на днях, что ВСУ якобы взяли Андреевку, сообщил депутат... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:48
2023-09-18T11:48
2023-09-18T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
анна маляр
алексей гончаренко
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, заявившую на днях, что ВСУ якобы взяли Андреевку, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале."Только что кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили", — написал он.В отставку также отправили заместителей министра Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и госсекретаря Константина Ващенко, уточнил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.На прошлой неделе, 14 сентября, Маляр заявила, что украинские войска заняли село Андреевка к югу от Артемовска, но это не соответствовало действительности. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал слова Маляр очередным вбросом и рассказал, что в районе Андреевки и Клещеевки продолжаются ожесточенные бои. Позже Маляр объяснила свое заявление коммуникационным сбоем.В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова. Это произошло на фоне очередного скандала из-за коррупции в армии. Новым главой Минобороны стал руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Верховная рада одобрила это назначение.
https://ria.ru/20230822/utechki-1891414001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, анна маляр, алексей гончаренко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Анна Маляр, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине уволили замминистра обороны, солгавшую о взятии Андреевки
Кабмин Украины уволил шесть заместителей министра обороны и госсекретаря