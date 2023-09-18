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В Мали вооруженные группировки захватили два военных лагеря - РИА Новости, 18.09.2023
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01:30 18.09.2023 (обновлено: 05:40 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/mali-1896875358.html
В Мали вооруженные группировки захватили два военных лагеря
В Мали вооруженные группировки захватили два военных лагеря - РИА Новости, 18.09.2023
В Мали вооруженные группировки захватили два военных лагеря
Вооруженные группировки захватили два военных лагеря в городе Лере в Мали, бои продолжаются, сообщила армия страны. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T01:30
2023-09-18T05:40
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вооруженные группировки захватили два военных лагеря в городе Лере в Мали, бои продолжаются, сообщила армия страны."Мы незамедлительно сообщаем ... о нападении на лагеря армии Мали в районе Лере. В настоящее время идут бои", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). По данным армии, две вооруженные группы напали на лагеря в Лере в воскресенье в 15.30 (18.30 мск). Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника, есть данные о погибших в результате боев, но точное число пока неизвестно."Мы ждем подкрепления, но на данный момент лагеря удерживают вооруженные люди", - цитирует агентство неназванного чиновника.
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мали, в мире
Мали, В мире
В Мали вооруженные группировки захватили два военных лагеря

В городе Лере в Мали группировки захватили два лагеря вооруженных сил страны

© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
Военнослужащий армии Мали - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащий армии Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вооруженные группировки захватили два военных лагеря в городе Лере в Мали, бои продолжаются, сообщила армия страны.
«
"Мы незамедлительно сообщаем ... о нападении на лагеря армии Мали в районе Лере. В настоящее время идут бои", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).
По данным армии, две вооруженные группы напали на лагеря в Лере в воскресенье в 15.30 (18.30 мск). Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника, есть данные о погибших в результате боев, но точное число пока неизвестно.
"Мы ждем подкрепления, но на данный момент лагеря удерживают вооруженные люди", - цитирует агентство неназванного чиновника.
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