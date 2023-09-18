https://ria.ru/20230918/mali-1896875358.html

В Мали вооруженные группировки захватили два военных лагеря

В Мали вооруженные группировки захватили два военных лагеря - РИА Новости, 18.09.2023

В Мали вооруженные группировки захватили два военных лагеря

Вооруженные группировки захватили два военных лагеря в городе Лере в Мали, бои продолжаются, сообщила армия страны. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T01:30

2023-09-18T01:30

2023-09-18T05:40

мали

в мире

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вооруженные группировки захватили два военных лагеря в городе Лере в Мали, бои продолжаются, сообщила армия страны."Мы незамедлительно сообщаем ... о нападении на лагеря армии Мали в районе Лере. В настоящее время идут бои", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). По данным армии, две вооруженные группы напали на лагеря в Лере в воскресенье в 15.30 (18.30 мск). Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника, есть данные о погибших в результате боев, но точное число пока неизвестно."Мы ждем подкрепления, но на данный момент лагеря удерживают вооруженные люди", - цитирует агентство неназванного чиновника.

https://ria.ru/20230917/kongo-1896857202.html

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