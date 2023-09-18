https://ria.ru/20230918/litva-1897016499.html

Очередь на выезде из Калининграда в Литву достигла ста машин

Очередь на выезде из Калининграда в Литву достигла ста машин - РИА Новости, 18.09.2023

Очередь на выезде из Калининграда в Литву достигла ста машин

Очередь из большегрузов, ожидающих выезда в Литву, достигла 100 фур, причин сложившейся ситуации литовская сторона не дает, но визуально складывается ощущение,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:03

2023-09-18T16:03

2023-09-18T16:04

авто

литва

калининград

калининградская область

санкции в отношении россии

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Очередь из большегрузов, ожидающих выезда в Литву, достигла 100 фур, причин сложившейся ситуации литовская сторона не дает, но визуально складывается ощущение, что литовские таможенники работают медленнее последние дни, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы российской таможни Оксана Иванова. Очередь из фур начала скапливаться с 12 сентября - тогда въезда в сопредельное государство жали порядка 40 автомобилей. "В очереди в направлении Литвы находится 100 машин, еще 25, уже оформленные российской стороной, стоят на нейтральной полосе между пунктами пропуска. Въезд в регион свободен", - отметил собеседник агентства. Скопления автомобилей на единственном действующем на российско-литовском участке государственной границы в Калининградской области многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" не фиксировали с июля. Как отметила Оксана Иванова, официальных разъяснений по ситуации литовская сторона не дает, но "со своей стороны мы видим, что работают там последние дни медленнее". По данным на утро 18 сентября, сотрудники российской таможни оформили на въезд в РФ 147 большегрузов, на выезд - 152 грузовых автомобиля.

https://ria.ru/20230915/litva-1896547286.html

https://ria.ru/20230914/kpp-1896274550.html

литва

калининград

калининградская область

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авто, литва, калининград, калининградская область, санкции в отношении россии, в мире