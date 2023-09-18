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Очередь на выезде из Калининграда в Литву достигла ста машин - РИА Новости, 18.09.2023
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16:03 18.09.2023 (обновлено: 16:04 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/litva-1897016499.html
Очередь на выезде из Калининграда в Литву достигла ста машин
Очередь на выезде из Калининграда в Литву достигла ста машин - РИА Новости, 18.09.2023
Очередь на выезде из Калининграда в Литву достигла ста машин
Очередь из большегрузов, ожидающих выезда в Литву, достигла 100 фур, причин сложившейся ситуации литовская сторона не дает, но визуально складывается ощущение,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:03
2023-09-18T16:04
авто
литва
калининград
калининградская область
санкции в отношении россии
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Очередь из большегрузов, ожидающих выезда в Литву, достигла 100 фур, причин сложившейся ситуации литовская сторона не дает, но визуально складывается ощущение, что литовские таможенники работают медленнее последние дни, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы российской таможни Оксана Иванова. Очередь из фур начала скапливаться с 12 сентября - тогда въезда в сопредельное государство жали порядка 40 автомобилей. "В очереди в направлении Литвы находится 100 машин, еще 25, уже оформленные российской стороной, стоят на нейтральной полосе между пунктами пропуска. Въезд в регион свободен", - отметил собеседник агентства. Скопления автомобилей на единственном действующем на российско-литовском участке государственной границы в Калининградской области многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" не фиксировали с июля. Как отметила Оксана Иванова, официальных разъяснений по ситуации литовская сторона не дает, но "со своей стороны мы видим, что работают там последние дни медленнее". По данным на утро 18 сентября, сотрудники российской таможни оформили на въезд в РФ 147 большегрузов, на выезд - 152 грузовых автомобиля.
https://ria.ru/20230915/litva-1896547286.html
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литва
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авто, литва, калининград, калининградская область, санкции в отношении россии, в мире
Авто, Литва, Калининград, Калининградская область, Санкции в отношении России, В мире
Очередь на выезде из Калининграда в Литву достигла ста машин

Очередь из большегрузов на выезде из Калининграда в Литву достигла ста машин

CC BY-SA 3.0 / W0zny / КПП на границе
КПП на границе - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
CC BY-SA 3.0 / W0zny /
КПП на границе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Очередь из большегрузов, ожидающих выезда в Литву, достигла 100 фур, причин сложившейся ситуации литовская сторона не дает, но визуально складывается ощущение, что литовские таможенники работают медленнее последние дни, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы российской таможни Оксана Иванова.
Очередь из фур начала скапливаться с 12 сентября - тогда въезда в сопредельное государство жали порядка 40 автомобилей.
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"В очереди в направлении Литвы находится 100 машин, еще 25, уже оформленные российской стороной, стоят на нейтральной полосе между пунктами пропуска. Въезд в регион свободен", - отметил собеседник агентства.
Скопления автомобилей на единственном действующем на российско-литовском участке государственной границы в Калининградской области многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" не фиксировали с июля.
Как отметила Оксана Иванова, официальных разъяснений по ситуации литовская сторона не дает, но "со своей стороны мы видим, что работают там последние дни медленнее".
По данным на утро 18 сентября, сотрудники российской таможни оформили на въезд в РФ 147 большегрузов, на выезд - 152 грузовых автомобиля.
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