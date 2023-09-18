https://ria.ru/20230918/lekarstva-1896899387.html

В России могут начать продавать лекарства в рассрочку онлайн

В России могут начать продавать лекарства в рассрочку онлайн - РИА Новости, 18.09.2023

В России могут начать продавать лекарства в рассрочку онлайн

Сервис интернет-продажи и доставки лекарств "Сбер Еаптека" начнет продавать лекарства в рассрочку онлайн, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T09:23

2023-09-18T09:23

2023-09-18T12:28

россия

экономика

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сервис интернет-продажи и доставки лекарств "Сбер Еаптека" начнет продавать лекарства в рассрочку онлайн, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух источников, знакомых с новым проектом компании. "Интернет-портал "Сбер Еаптека" начнет продавать лекарства в рассрочку в онлайне", — говорится в публикации.Эту информацию также подтвердил представитель "Сбер Еаптеки", он уточнил, что для развития этого проекта будет запущен специальный сервис.Как отмечается, компания планирует занять свободную нишу на рынке. Сейчас аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она доступна исключительно при покупке биологически активных добавок (БАДов), а не лекарств. Как пишет газета, в рознице такая услуга не особо востребована. Сейчас получить лекарства в рассрочку можно в нескольких аптечных сетях по карте Совкомбанка. В частности, ее предоставляют "Аптека фарма", "Доктор Столетов" и "Планета здоровья". Запрос "Ведомостей" в Совкомбанке оставили без ответа. Кроме того, аптечные сети "Доктор Столетов" и "Планета здоровья" не ответили на запрос издания.

https://ria.ru/20230907/lekarstva-1894672374.html

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