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Курс доллара поднялся до 97 рублей, евро торгуется выше 103 - РИА Новости, 18.09.2023
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11:20 18.09.2023 (обновлено: 11:32 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/kurs-1896921914.html
Курс доллара поднялся до 97 рублей, евро торгуется выше 103
Курс доллара поднялся до 97 рублей, евро торгуется выше 103 - РИА Новости, 18.09.2023
Курс доллара поднялся до 97 рублей, евро торгуется выше 103
Российская валюта продолжает умеренно снижаться к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:20
2023-09-18T11:32
экономика
евгений локтюхов
алексей антонов (аналитик)
московская биржа
промсвязьбанк
алор брокер
россия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российская валюта продолжает умеренно снижаться к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. Так, к 10:28 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 35 копеек, до 97,16 рубля.Евро дорожал на 63 копейки, до 103,58 рубля.Юань при этом прибавлял шесть копеек, торгуясь на уровне 13,32 рубля. На старте торгов доллар максимально опускался до 96,52 рубля, юань — до 13,22, евро — до 102,76, но затем рубль перешел к снижению."Несмотря на дорогую нефть, склонны ждать, что доллар в начале недели может продолжить тяготеть к умеренному росту и закрепиться выше 97 рублей. Целевым диапазоном на сегодня видится 96,5-98 рублей", — считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Ближайшие дни могут быть определяющими для рубля, добавил Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В выходные Минфин расплатился рублями по еврооблигационному выпуску объемом три миллиарда долларов. Посмотрим, какая часть из полученных отечественными инвесторами средств снова будет направлена в валюту", — сказал он.Пока же, по словам аналитика, рубль выглядит очень слабыми не исключены его попытки ухода в паре с долларом к отметке 100 рублей.
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экономика, евгений локтюхов, алексей антонов (аналитик), московская биржа, промсвязьбанк, алор брокер, россия
Экономика, Евгений Локтюхов, Алексей Антонов (аналитик), Московская биржа, Промсвязьбанк, Алор брокер, Россия
Курс доллара поднялся до 97 рублей, евро торгуется выше 103

Рубль умеренно снижается к доллару, евро и юаню на Московской бирже

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка возле пункта обмена валют в Москве
Девушка возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка возле пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российская валюта продолжает умеренно снижаться к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.
Так, к 10:28 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 35 копеек, до 97,16 рубля.
Евро дорожал на 63 копейки, до 103,58 рубля.
Юань при этом прибавлял шесть копеек, торгуясь на уровне 13,32 рубля.
На старте торгов доллар максимально опускался до 96,52 рубля, юань — до 13,22, евро — до 102,76, но затем рубль перешел к снижению.
"Несмотря на дорогую нефть, склонны ждать, что доллар в начале недели может продолжить тяготеть к умеренному росту и закрепиться выше 97 рублей. Целевым диапазоном на сегодня видится 96,5-98 рублей", — считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Ближайшие дни могут быть определяющими для рубля, добавил Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"В выходные Минфин расплатился рублями по еврооблигационному выпуску объемом три миллиарда долларов. Посмотрим, какая часть из полученных отечественными инвесторами средств снова будет направлена в валюту", — сказал он.
Пока же, по словам аналитика, рубль выглядит очень слабыми не исключены его попытки ухода в паре с долларом к отметке 100 рублей.
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ЭкономикаЕвгений ЛоктюховАлексей Антонов (аналитик)Московская биржаПромсвязьбанкАлор брокерРоссия
 
 
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