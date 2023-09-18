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На поддержку промпредприятий на Кубани выделят около 27 миллионов рублей - РИА Новости, 18.09.2023
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Краснодарский край
 
23:06 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/kuban-1897101811.html
На поддержку промпредприятий на Кубани выделят около 27 миллионов рублей
На поддержку промпредприятий на Кубани выделят около 27 миллионов рублей - РИА Новости, 18.09.2023
На поддержку промпредприятий на Кубани выделят около 27 миллионов рублей
Около 27 миллионов рублей выделят из краевого бюджета на субсидирование части затрат промышленным предприятиям Кубани, сообщил замминистра промышленной политики РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T23:06
2023-09-18T23:06
краснодарский край
тимашевск
успенский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Около 27 миллионов рублей выделят из краевого бюджета на субсидирование части затрат промышленным предприятиям Кубани, сообщил замминистра промышленной политики региона Михаил Дорожков. "Пяти производителям на субсидирование части затрат по уплате процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и финансирование производственной деятельности предоставим более 5,7 миллиона рублей. На возмещение до 80 процентов затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга на покупку оборудования направим свыше 21 миллиона рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Дорожкова. Отмечается, что поддержку из краевого бюджета в рамках отраслевой госпрограммы получат производители пластмассовой упаковки из Тимашевска, строительных металлических конструкций, изделий из Успенского района, а также власти профинансируют краснодарских производителей автотранспортных средств, изделий из бумаги, картона и из проволоки, цепей, пружин. В 2023 году в рамках госпрограммы развития краевой промышленности предприятиям предоставляют поддержку по десяти направлениям субсидирования. С начала года ее уже получили 20 компаний на общую сумму 431 миллионов рублей, добавляют власти.
https://ria.ru/20230915/biznes-lager-1896618735.html
тимашевск
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тимашевск, успенский район, краснодарский край
Краснодарский край, Тимашевск, Успенский район, Краснодарский край
На поддержку промпредприятий на Кубани выделят около 27 миллионов рублей

Дорожков: на поддержку промпредприятий Кубани выделят около 27 миллионов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре
Кубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Кубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Около 27 миллионов рублей выделят из краевого бюджета на субсидирование части затрат промышленным предприятиям Кубани, сообщил замминистра промышленной политики региона Михаил Дорожков.
"Пяти производителям на субсидирование части затрат по уплате процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и финансирование производственной деятельности предоставим более 5,7 миллиона рублей. На возмещение до 80 процентов затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга на покупку оборудования направим свыше 21 миллиона рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Дорожкова.
Отмечается, что поддержку из краевого бюджета в рамках отраслевой госпрограммы получат производители пластмассовой упаковки из Тимашевска, строительных металлических конструкций, изделий из Успенского района, а также власти профинансируют краснодарских производителей автотранспортных средств, изделий из бумаги, картона и из проволоки, цепей, пружин.
В 2023 году в рамках госпрограммы развития краевой промышленности предприятиям предоставляют поддержку по десяти направлениям субсидирования. С начала года ее уже получили 20 компаний на общую сумму 431 миллионов рублей, добавляют власти.
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Краснодарский крайТимашевскУспенский районКраснодарский край
 
 
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