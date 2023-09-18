Константинов заявил, что Крым в 1954 году был украден у России
Константинов: рабочая группа пришла к выводу о незаконности передачи Крыма УССР
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Рабочая группа пришла к выводу о незаконности передачи Крыма в состав Украинской СССР в 1954 году, полуостров был украден у России, заявил глава парламента республики, сопредседатель рабочей группы Владимир Константинов в Telegram-канале.
Ранее он поручил специально сформированной рабочей группе при крымском парламенте подготовить обращение в Конституционный суд России о признании нелегитимным указа 1954 года о передаче полуострова из РСФСР в состав УССР.
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"По нашему представлению суд должен доказать, что в 1954 году были нарушены законы и Конституция СССР. Почему это было сделано незаконно? Потому что законным способом не получилось бы. В СССР вопрос границ являлся одним из незыблемых. Если бы этот вопрос был вынесен на всеобщее обозрение, то не был бы решён. Поэтому было все сделано кулуарно. Крым был украден у России", - написал Константинов.
По его словам, тогда также никто не спросил мнения крымчан.
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"Не было никакого референдума, хотим ли мы в состав Украины. Таким образом, мы против своей воли оказались в чужеродной для нас среде. Плюс с угрозой уничтожения всего русского. Как нам видится, вопрос юридического вердикта усилит наши позиции на переговорах с Западом, которые рано или поздно все равно состоятся. И для международного сообщества вопрос отмены незаконного решения будет иметь вполне ощутимый резонанс", - подчеркнул глава парламента.
По его словам, отмена указа 1954 года станет восстановлением исторической справедливости.
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"Мы убеждены на основе того, что нам известно о передаче полуострова УССР, что никакая законность в этом процессе не соблюдалась. Вот с этим мы и идём в суд, чтобы свою убеждённость доказать в судебном процессе и получить юридический вердикт, который нашу правоту подтвердит… В составе Украины мы оказались незаконно. И этот тезис, для нас очевидный, должен быть доказан", - сказал Константинов, добавив, что с нравственной точки зрения передача Крыма УССР была "очевидной мерзостью", чем бы её ни пытались оправдывать.