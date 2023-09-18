https://ria.ru/20230918/krn-1896973709.html

Минпромторг рассказал о ситуации с комплектующими для российских дронов

Минпромторг рассказал о ситуации с комплектующими для российских дронов - РИА Новости, 18.09.2023

Минпромторг рассказал о ситуации с комплектующими для российских дронов

Минпромторг РФ не получал от российских производителей дронов обращений о проблемах с поставками китайских комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:30

2023-09-18T13:30

2023-09-18T13:30

экономика

технологии

россия

китай

павел камнев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дрон-камикадзе

бпла

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ не получал от российских производителей дронов обращений о проблемах с поставками китайских комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Китай в конце июля объявил о введении экспортного контроля в отношении высокопроизводительных беспилотных воздушных судов, которые могут быть использованы в военных целях. Ограничения вступили в силу 1 сентября. По данным издания "Коммерсант", это привело к приостановке поставок некоторых комплектующих для гражданских дронов, по некоторой номенклатуре наблюдается дефицит. "Ситуация с ограничениями экспорта гражданских БАС (беспилотные авиасистемы - ред.) и комплектующих с 1 сентября 2023 года, которые введены КНР, находится на контроле в Минпромторге России. В частности, производители БАС были заранее предупреждены о необходимости наращивания запасов до введения экспортного контроля. На текущий момент обращения от производителей о наличии проблем с экспортом БАС и комплектующих в Минпромторг России не поступали", - прокомментировали ситуацию в Минпромторге. В министерстве также подчеркнули, что обеспечивают максимальное содействие в рамках двусторонней работы в этой сфере, в том числе через поддержку торгового представительства Российской Федерации в Китае. "В настоящее время мы не заметили каких-либо проблем с поставками комплектующих для производства БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - ред.), в частности, БПЛА мультироторного типа. Винтомоторные группы, контроллеры, камеры, в том числе тепловизионные, свободно пересекают границу. Сложности возникают в основном со сроками и постоянным ростом цен из-за логистики", - прокомментировал ситуацию коммерческий директор компании рынка НТИ Аэронет "Лаборатория будущего" Павел Камнев. Генеральный директор компании "Курсир" Виталий Муниров, рассказал, что компания закупает только "мелкие" китайские комплектующие. Например, двигатели, контроллеры двигателей. "Пока что относительно их поставки мы не заметили изменений", - уточнил он. "Мы в начале сентября на "Алиэкспресс" заказали полетный контроллер, который, по идее, должен подпадать под ограничения. Он пока еще не дошел, но по статусу уже растаможен в России, так что пока канал работает", - сообщил генеральный директор компании "Клеверкоптер" Сергей Гусев. При этом эксперт рынка НТИ Дмитрий Зубарев пояснил, что на фоне ограничений, введенных Китаем, меняется логистика. Она становится практически вся серая. Например, тепловизоры теперь можно купить только в серую, официально приобрести такой вид комплектующих просто невозможно, подчеркнул он.

https://ria.ru/20230918/dudorov-1896546714.html

https://ria.ru/20230917/dron-1896868058.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, китай, павел камнев , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дрон-камикадзе, бпла