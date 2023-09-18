https://ria.ru/20230918/kriminal-1896556900.html

"Издевались и раньше". За что подростки жестоко избили инвалида в Югре

"Издевались и раньше". За что подростки жестоко избили инвалида в Югре - РИА Новости, 18.09.2023

"Издевались и раньше". За что подростки жестоко избили инвалида в Югре

Следователи разбираются в обстоятельствах резонансного избиения в Нижневартовске. Пострадавший — 18-летний инвалид второй группы. Предполагаемых обидчиков уже... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T08:00

2023-09-18T08:00

2023-09-18T08:06

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

югра

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Виктор Званцев, Мария Марикян. Следователи разбираются в обстоятельствах резонансного избиения в Нижневартовске. Пострадавший — 18-летний инвалид второй группы. Предполагаемых обидчиков уже вычислили. Из-за чего произошел конфликт и что грозит участникам — в материале РИА Новости.Камень раздораВ конце прошлой недели в нижневартовских пабликах появился ролик с избиением молодого человека. На записи видно, как он стоит на коленях в углу комнаты, несколько раз кланяется обступившей толпе и произносит: "Простите, я больше так не буду". Несмотря на извинения, подростки по очереди наносят ему удары по лицу — кто-то ладонью, кто-то кулаком.Как выяснили следователи, видео сняли еще в июле в квартире на улице 60 лет Октября. Потерпевший — 18-летний инвалид второй группы Сергей Сокольский, живущий неподалеку. В избиении участвовали около десяти человек. Возраст — от 12 до 19 лет.По словам жителей района, все началось с того, что Сергей на улице повздорил с двумя девушками-подростками. Те бросили в него камень. Сокольский швырнул в ответ и попал в одну из школьниц — к счастью, особого вреда не причинил. После инцидента Сергей извинился. Казалось, конфликт исчерпан.Но девушки считали иначе и пожаловалась друзьям. Те решили проучить обидчика. Поскольку все живут в одном микрорайоне и хорошо друг друга знают, Сергея заманили в квартиру одного из молодых людей — якобы "на вписку", то есть вечеринку с ночевкой. Вместо веселья инвалида ждало унижение."Веселая" компанияУ Сергея своя версия: нападавшие терроризируют его уже на протяжении года. С одним из них, Антоном (имя изменено), Сокольский раньше дружил."Антон часто приходил к нам домой, пока однажды мы не обнаружили, что он вытащил из квартиры 20 тысяч рублей, — рассказывает старшая сестра Сергея Юлия. — В полицию не жаловались, решили разойтись мирно. Брату запретили с ним общаться. С тех пор начались нападки и оскорбления".Когда подростки набросились в очередной раз, Сергей не выдержал — кинул камень в их сторону. И случайно попал в девушку, которая стояла рядом с его обидчиками."Ни на какие вечеринки его не приглашали. В квартиру заставили зайти, угрожая ножом. Потом избили. В тот день Сережа вернулся домой с покрасневшим лицом. На вопрос, что случилось, отмахнулся. Мол, играли в футбол и мяч угодил по голове", — продолжает Юлия.Подростки пригрозили, что Сергея ждет очередная расправа, если он расскажет кому-то о случившемся. "Как-то они снова напали на него толпой и потребовали встать на колени. Тогда, к счастью, ему удалось сбежать", — вспоминает сестра пострадавшего.По ее словам, случай с Сокольским — не первый: "Они избивали девушку и тоже снимали это на камеру. Насчет подробностей не в курсе, но знаю, что ее мать собирается жаловаться в полицию".Из всех нападавших извиняться перед Сергеем пришли только двое совершеннолетних. "Спохватились, когда местные журналисты подняли шум, — отмечает Юлия. — Причем сказали прямо: боятся попасть в тюрьму".Публикация видеозаписи спустя два месяца вызвала в городе широкий общественный резонанс. Лиц подростки не прятали, поэтому местные вычислили их довольно быстро."Эти "дети" уже давно не дают нам покоя, — говорит житель первого микрорайона Александр. — Мало того, что по ночам шумят. Так еще ходят в частный сектор и всячески издеваются над собаками. Знаю несколько таких случаев. Верховодят шайкой девушки, некоторые — из неблагополучных семей".Как утверждают жители района, Сергей не первый, кого агрессивная толпа заставила извиняться на коленях. Раньше эту "процедуру" — тоже якобы из-за конфликта со школьницами — прошли как минимум еще двое школьников. Подростки снимали все на телефон и выкладывали в соцсети.Сокольский же, по словам местных, агрессивным никогда не был. "Сережа рос на моих глазах, — вспоминает его знакомая Светлана. — С детства был приветливым и милым. Ни разу не видела, чтобы поднял на кого-то руку. Мы все возмущены тем, что с ним произошло".Слова Светланы подтверждают и другие горожане. "Несмотря на инвалидность, он подрабатывал в автосервисе и помогал механикам чинить автомобили, — рассказывает тезка пострадавшего Сергей. — Абсолютно безобидный парень. А те, кто его избил, конечно, изверги. Толпой на одного, да еще и немощного".Интересно, что среди хулиганов тоже был инвалид второй группы. В беседе с местными журналистами 19-летний молодой человек просил прощения, твердил, что его заставили, и умолял "не отправлять в тюрьму".Народный гневПосле того как имена и фамилии участников скандальной "вписки" стали известны местным, возле дома одного из них собралась "группа поддержки" Сергея. Конфликт решили мирным путем, и Сокольскому начали присылать сообщения с извинениями. Однако историей уже заинтересовались правоохранительные органы.По факту размещения видеозаписи в соцсетях СК назначил доследственную проверку. Спустя сутки возбудили уголовное дело по статье 217 части 2 "Истязание, совершенное группой лиц". Обвинение пока никому не предъявили — подозреваемых лишь начинают опрашивать. Поскольку большинство — несовершеннолетние, делать это приходится в присутствии родителей или законных представителей.Следователям предстоит выяснить роль каждого — разобраться, кто зачинщик, а кто просто пошел на поводу. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения. Не исключено, что инициаторов отправят в СИЗО. Расследование уголовного дела сейчас на контроле руководителя окружного управления СК.Родители Сергея намерены добиваться для обидчиков самого сурового наказания. Если вину докажут в суде, участникам избиения грозит от трех до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230720/kriminal-1885285242.html

https://ria.ru/20230824/kriminal-1891785150.html

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), югра