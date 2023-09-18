https://ria.ru/20230918/kontrol-1896952233.html
ЕК призвала внедрять новую систему контроля за сельхозпродукцией Украины
ЕК призвала внедрять новую систему контроля за сельхозпродукцией Украины - РИА Новости, 18.09.2023
ЕК призвала внедрять новую систему контроля за сельхозпродукцией Украины
Еврокомиссия считает важным в настоящее время сосредоточиться на внедрении новой системы контроля за сельхозпродукцией Украины в ЕС, призывает стороны к... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:33
2023-09-18T12:33
2023-09-18T12:33
еврокомиссия
украина
в мире
польша
евросоюз
венгрия
словакия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Еврокомиссия считает важным в настоящее время сосредоточиться на внедрении новой системы контроля за сельхозпродукцией Украины в ЕС, призывает стороны к сотрудничеству, сообщила РИА Новости представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер. Еврокомиссия 15 сентября заявила, что не будет продлевать ограничительные меры в отношении импорта ряда наименований украинских зерновых в пять приграничных с Украиной стран ЕС. ЕК также пояснила, что контролем за экспортом своей сельхозпродукции займется сама Украина, для этой цели она должна представить заинтересованным странам и ЕК 18 сентября план действий. В ответ Польша, Венгрия и Словакия заявили о введении односторонних ограничений на ввоз украинской агропродукции. "Сейчас мы сконцентрированы на внедрении и запуске новой системы, о которой только что было объявлено… В настоящее время важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали", - сказала представитель Еврокомиссии. Она добавила, что при оценке ситуации 15 сентября было решено, что "превентивные меры, введенные 2 мая, больше не нужны". Представитель ЕК также указала, что улучшение работы так называемых "коридоров солидарности" по вывозу украинской сельхозпродукции через территорию ЕС в третьи страны в последнее время "обеспечило рост экспорта за пределы ЕС". "Сейчас Украина согласилась в течение 30 дней ввести правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования), чтобы избежать резкого наплыва зерна. До тех пор Украина должна ввести с 16 сентября эффективные меры по контролю за экспортом четырех групп товаров (пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника), чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах", - подчеркнула Мириам Гарсиа Феррер.
https://ria.ru/20230829/es-1892977046.html
https://ria.ru/20230913/zerno-1896129825.html
украина
польша
венгрия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, украина, в мире, польша, евросоюз, венгрия, словакия, экономика
Еврокомиссия, Украина, В мире, Польша, Евросоюз, Венгрия, Словакия, Экономика
ЕК призвала внедрять новую систему контроля за сельхозпродукцией Украины
ЕК призвала внедрять новую систему контроля за сельхозпродукцией Украины в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Еврокомиссия считает важным в настоящее время сосредоточиться на внедрении новой системы контроля за сельхозпродукцией Украины в ЕС, призывает стороны к сотрудничеству, сообщила РИА Новости представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер.
Еврокомиссия 15 сентября заявила, что не будет продлевать ограничительные меры в отношении импорта ряда наименований украинских зерновых в пять приграничных с Украиной стран ЕС. ЕК также пояснила, что контролем за экспортом своей сельхозпродукции займется сама Украина, для этой цели она должна представить заинтересованным странам и ЕК 18 сентября план действий. В ответ Польша
, Венгрия
и Словакия
заявили о введении односторонних ограничений на ввоз украинской агропродукции.
ЕС слабеет из-за санкций и отправки оружия на Украину, заявил Сийярто
"Сейчас мы сконцентрированы на внедрении и запуске новой системы, о которой только что было объявлено… В настоящее время важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали", - сказала представитель Еврокомиссии.
Она добавила, что при оценке ситуации 15 сентября было решено, что "превентивные меры, введенные 2 мая, больше не нужны". Представитель ЕК также указала, что улучшение работы так называемых "коридоров солидарности" по вывозу украинской сельхозпродукции через территорию ЕС в третьи страны в последнее время "обеспечило рост экспорта за пределы ЕС".
"Сейчас Украина согласилась в течение 30 дней ввести правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования), чтобы избежать резкого наплыва зерна. До тех пор Украина должна ввести с 16 сентября эффективные меры по контролю за экспортом четырех групп товаров (пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника), чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах", - подчеркнула Мириам Гарсиа Феррер.
Эксперт объяснил, почему страны ЕС запрещают ввоз украинского зерна