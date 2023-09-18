https://ria.ru/20230918/kontrol-1896952233.html

ЕК призвала внедрять новую систему контроля за сельхозпродукцией Украины

ЕК призвала внедрять новую систему контроля за сельхозпродукцией Украины - РИА Новости, 18.09.2023

ЕК призвала внедрять новую систему контроля за сельхозпродукцией Украины

Еврокомиссия считает важным в настоящее время сосредоточиться на внедрении новой системы контроля за сельхозпродукцией Украины в ЕС, призывает стороны к... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:33

2023-09-18T12:33

2023-09-18T12:33

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БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Еврокомиссия считает важным в настоящее время сосредоточиться на внедрении новой системы контроля за сельхозпродукцией Украины в ЕС, призывает стороны к сотрудничеству, сообщила РИА Новости представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер. Еврокомиссия 15 сентября заявила, что не будет продлевать ограничительные меры в отношении импорта ряда наименований украинских зерновых в пять приграничных с Украиной стран ЕС. ЕК также пояснила, что контролем за экспортом своей сельхозпродукции займется сама Украина, для этой цели она должна представить заинтересованным странам и ЕК 18 сентября план действий. В ответ Польша, Венгрия и Словакия заявили о введении односторонних ограничений на ввоз украинской агропродукции. "Сейчас мы сконцентрированы на внедрении и запуске новой системы, о которой только что было объявлено… В настоящее время важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали", - сказала представитель Еврокомиссии. Она добавила, что при оценке ситуации 15 сентября было решено, что "превентивные меры, введенные 2 мая, больше не нужны". Представитель ЕК также указала, что улучшение работы так называемых "коридоров солидарности" по вывозу украинской сельхозпродукции через территорию ЕС в третьи страны в последнее время "обеспечило рост экспорта за пределы ЕС". "Сейчас Украина согласилась в течение 30 дней ввести правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования), чтобы избежать резкого наплыва зерна. До тех пор Украина должна ввести с 16 сентября эффективные меры по контролю за экспортом четырех групп товаров (пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника), чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах", - подчеркнула Мириам Гарсиа Феррер.

https://ria.ru/20230829/es-1892977046.html

https://ria.ru/20230913/zerno-1896129825.html

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еврокомиссия, украина, в мире, польша, евросоюз, венгрия, словакия, экономика