https://ria.ru/20230918/konflikt-1897009317.html

Правящая партия Польши будет обострять конфликт с Украиной, считает эксперт

Правящая партия Польши будет обострять конфликт с Украиной, считает эксперт - РИА Новости, 18.09.2023

Правящая партия Польши будет обострять конфликт с Украиной, считает эксперт

Правящая партия Польши "Право и справедливость" будет обострять конфликт с Украиной вокруг запрета на ввозу зерна, чтобы заручиться поддержкой фермеров, считает РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:38

2023-09-18T15:38

2023-09-18T15:38

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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" будет обострять конфликт с Украиной вокруг запрета на ввозу зерна, чтобы заручиться поддержкой фермеров, считает французский автор и политический аналитик Никола Маркович. Ранее заместитель украинского министра экономики Тарас Качка заявил изданию Politico, что украинские власти планируют 18 сентября начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. В ВТО заявили РИА Новости, что пока не получали запроса от Украины касательно жалобы на запрет на ввоз украинского зерна. "Киев стреляет себе в ногу. Для консервативного правительства Матеуша Моравецкого в Варшаве голоса фермеров необходимы, чтобы остаться у власти на предстоящих выборах, поэтому Польша, безусловно, будет обострять напряженность и даже угрожать заблокировать вступление Украины в Евросоюз", - сказал Маркович РИА Новости, добавив, что голоса фермеров имеют "стратегическое значение" для партии "Право и справедливость". По его словам, у Украины уже и так плохие отношения с Венгрией, поэтому Киеву было бы не очень разумно настраивать против себя еще и Польшу, в которой и так уже растет напряженность между местным населением и миллионами украинских беженцев. При этом эксперт не считает, что конфликт вокруг украинского зерна может быть использовать как повод для отказа Украине в членстве в ЕС. "Скорее, мы имеем непосредственную кризисную ситуацию, в которой высокомерное отношение Украины к своим союзникам мешает брюссельским еврократам оценить проблему и найти финансовую компенсацию для трех или четырех стран, протестующих против того, что внезапный импорт украинского зерна сейчас убивает их фермеров," - добавил Маркович. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

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