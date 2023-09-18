https://ria.ru/20230918/knr-1897010143.html

В Парагвае сообщили что КНР становится главным инвестором Латинской Америки

В Парагвае сообщили что КНР становится главным инвестором Латинской Америки - РИА Новости, 18.09.2023

В Парагвае сообщили что КНР становится главным инвестором Латинской Америки

Китай становится главным инвестором Латинской Америки вместо США и европейских стран, заявил министр финансов Парагвая Карлос Фернандес. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:41

2023-09-18T15:41

2023-09-18T15:41

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Китай становится главным инвестором Латинской Америки вместо США и европейских стран, заявил министр финансов Парагвая Карлос Фернандес. "США могли бы играть более важную роль в сфере экономических инвестиций во всем регионе, а не только в Парагвае. В противном случае кто-то еще займет это место. Если посмотреть на ситуацию в регионе, то (видно, что) Китай сейчас занимает место США и Европы", - сказал министр финансов Парагвая в интервью агентству Блумберг. По данным Фернандеса, Парагвай в настоящее время импортирует из Китая больше, чем из других стран, за исключением Бразилии. Министр экономики Парагвая отметил, что страна открыта к развитию экономических отношений с Китаем, несмотря на то, что Парагвай поддерживает Тайвань.

https://ria.ru/20230912/investitsii-1896024954.html

https://ria.ru/20230909/kitay-1895139602.html

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парагвай, китай, сша, в мире, политика