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СМИ: сухопутные войска Китая представили свой первый боевой беспилотник - РИА Новости, 18.09.2023
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10:47 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/knr-1896915917.html
СМИ: сухопутные войска Китая представили свой первый боевой беспилотник
СМИ: сухопутные войска Китая представили свой первый боевой беспилотник - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: сухопутные войска Китая представили свой первый боевой беспилотник
Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представили свой первый боевой беспилотник, пишет в понедельник китайская газета China Daily. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:47
2023-09-18T10:47
в мире
технологии
народно-освободительная армия китая
минобороны кнр
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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представили свой первый боевой беспилотник, пишет в понедельник китайская газета China Daily. Беспилотник, который был представлен в рамках 6-й Китайской выставки вертолетов в городе Тяньцзине, получил название KVD002, он стал первым разведывательным боевым дроном на вооружении сухопутных войск НОАК. Как пишет издание, БПЛА оснащен двумя ракетами класса "воздух-поверхность" AR-1, а также разведывательной аппаратурой. Дрон предназначен для ведения длительной разведки на большой территории и нанесения высокоточных ударов по таким объектам, как средства ПВО, бронетехника и укрепления противника. Разработчик дрона не раскрывается, однако газета предполагает, что БПЛА мог быть создан на основе беспилотника CH-4, который может находиться в воздухе до 30 часов, а его максимальная скорость достигает 230 километров в час.
https://ria.ru/20230918/tayvan-1896881451.html
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в мире, технологии, народно-освободительная армия китая, минобороны кнр
В мире, Технологии, Народно-освободительная армия Китая, Минобороны КНР
СМИ: сухопутные войска Китая представили свой первый боевой беспилотник

China Daily: сухопутные войска НОАК представили свой первый боевой беспилотник

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие КНР
Военнослужащие КНР - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представили свой первый боевой беспилотник, пишет в понедельник китайская газета China Daily.
Беспилотник, который был представлен в рамках 6-й Китайской выставки вертолетов в городе Тяньцзине, получил название KVD002, он стал первым разведывательным боевым дроном на вооружении сухопутных войск НОАК.
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Как пишет издание, БПЛА оснащен двумя ракетами класса "воздух-поверхность" AR-1, а также разведывательной аппаратурой. Дрон предназначен для ведения длительной разведки на большой территории и нанесения высокоточных ударов по таким объектам, как средства ПВО, бронетехника и укрепления противника.
Разработчик дрона не раскрывается, однако газета предполагает, что БПЛА мог быть создан на основе беспилотника CH-4, который может находиться в воздухе до 30 часов, а его максимальная скорость достигает 230 километров в час.
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В миреТехнологииНародно-освободительная армия КитаяМинобороны КНР
 
 
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