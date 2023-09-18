https://ria.ru/20230918/knr-1896915917.html

СМИ: сухопутные войска Китая представили свой первый боевой беспилотник

СМИ: сухопутные войска Китая представили свой первый боевой беспилотник - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: сухопутные войска Китая представили свой первый боевой беспилотник

Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представили свой первый боевой беспилотник, пишет в понедельник китайская газета China Daily. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:47

2023-09-18T10:47

2023-09-18T10:47

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ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представили свой первый боевой беспилотник, пишет в понедельник китайская газета China Daily. Беспилотник, который был представлен в рамках 6-й Китайской выставки вертолетов в городе Тяньцзине, получил название KVD002, он стал первым разведывательным боевым дроном на вооружении сухопутных войск НОАК. Как пишет издание, БПЛА оснащен двумя ракетами класса "воздух-поверхность" AR-1, а также разведывательной аппаратурой. Дрон предназначен для ведения длительной разведки на большой территории и нанесения высокоточных ударов по таким объектам, как средства ПВО, бронетехника и укрепления противника. Разработчик дрона не раскрывается, однако газета предполагает, что БПЛА мог быть создан на основе беспилотника CH-4, который может находиться в воздухе до 30 часов, а его максимальная скорость достигает 230 километров в час.

https://ria.ru/20230918/tayvan-1896881451.html

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в мире, технологии, народно-освободительная армия китая, минобороны кнр