https://ria.ru/20230918/kipelov-1896965276.html

Валерий Кипелов выступил перед участниками СВО

Валерий Кипелов выступил перед участниками СВО - РИА Новости, 18.09.2023

Валерий Кипелов выступил перед участниками СВО

Рок-музыкант Валерий Кипелов выступил перед бойцами СВО на полигоне Южного военного округа, сообщает телеканал "Звезда". РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:27

2023-09-18T13:27

2023-09-18T13:27

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Рок-музыкант Валерий Кипелов выступил перед бойцами СВО на полигоне Южного военного округа, сообщает телеканал "Звезда". "Мы всегда с нашим народом, с нашей страной. Это наше кредо и никаких сомнений у нас в этом плане не было", – рассказал Кипелов в разговоре с журналистами. Легендарный рокер также дал напутствие бойцам, которые находятся в зоне спецоперации. "Ребята, мы с вами. Берегите себя! Победа будет за нами, мы в вас верим", – прокомментировал Кипелов. Исполнитель обрел популярность как вокалист группы "Ария" в середине 1980-х. В 2005 году он выпустил первый альбом своего проекта, группы "Кипелов".После начала спецоперации музыкант поддержал действия российских властей. Он не раз выступал перед военнослужащими на полигонах и в госпиталях.

https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886458876.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, ария