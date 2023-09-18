https://ria.ru/20230918/kipelov-1896965276.html
Валерий Кипелов выступил перед участниками СВО
Валерий Кипелов выступил перед участниками СВО - РИА Новости, 18.09.2023
Валерий Кипелов выступил перед участниками СВО
Рок-музыкант Валерий Кипелов выступил перед бойцами СВО на полигоне Южного военного округа, сообщает телеканал "Звезда". РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:27
2023-09-18T13:27
2023-09-18T13:27
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Рок-музыкант Валерий Кипелов выступил перед бойцами СВО на полигоне Южного военного округа, сообщает телеканал "Звезда". "Мы всегда с нашим народом, с нашей страной. Это наше кредо и никаких сомнений у нас в этом плане не было", – рассказал Кипелов в разговоре с журналистами. Легендарный рокер также дал напутствие бойцам, которые находятся в зоне спецоперации. "Ребята, мы с вами. Берегите себя! Победа будет за нами, мы в вас верим", – прокомментировал Кипелов. Исполнитель обрел популярность как вокалист группы "Ария" в середине 1980-х. В 2005 году он выпустил первый альбом своего проекта, группы "Кипелов".После начала спецоперации музыкант поддержал действия российских властей. Он не раз выступал перед военнослужащими на полигонах и в госпиталях.
https://ria.ru/20230726/spetsoperatsiya-1886458876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, ария
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Ария
Валерий Кипелов выступил перед участниками СВО
Валерий Кипелов дал концерт на полигоне ЮВО для участников спецоперации