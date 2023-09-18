https://ria.ru/20230918/kiev-1897084618.html
МИД Германии анонсировал новую военную помощь Украине
МИД Германии анонсировал новую военную помощь Украине - РИА Новости, 18.09.2023
МИД Германии анонсировал новую военную помощь Украине
Германия готовит дополнительный пакет военной и гуманитарной помощи общей стоимостью в 400 миллионов евро, включающий поставку дополнительных боеприпасов,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:26
2023-09-18T20:26
2023-09-18T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
германия
киев
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152734/27/1527342798_522:920:2527:2048_1920x0_80_0_0_d173b50e9e15aefc695d6e3b54a2365b.jpg
БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Германия готовит дополнительный пакет военной и гуманитарной помощи общей стоимостью в 400 миллионов евро, включающий поставку дополнительных боеприпасов, бронированных автомобилей, электрогенераторов и отопительных систем в преддверии зимы, как сообщил в интервью изданию Bild министр обороны страны Борис Писториус."Мы дополнительно поставим боеприпасы - разрывные и минометные снаряды, противоминные ракеты. Потому что боеприпасы - это то, в чем больше всего нуждается Украина", - заявил он, уточнив, что всё это станет частью нового пакета помощи, общая стоимость которого составит 400 миллионов евро.Также, по словам Писториуса, Берлин в рамках данного пакета поставит Киеву бронированные автомобили, системы разминирования, зимнюю одежду, электрогенераторы и отопительные системы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
германия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152734/27/1527342798_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef45446e7d254bd5bfcb316cad7907dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, киев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Германии анонсировал новую военную помощь Украине
МИД Германии анонсировал новую военную помощь Украине на 400 миллионов евро
БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости.
Германия готовит дополнительный пакет военной и гуманитарной помощи общей стоимостью в 400 миллионов евро, включающий поставку дополнительных боеприпасов, бронированных автомобилей, электрогенераторов и отопительных систем в преддверии зимы, как сообщил в интервью изданию
Bild министр обороны страны Борис Писториус.
"Мы дополнительно поставим боеприпасы - разрывные и минометные снаряды, противоминные ракеты. Потому что боеприпасы - это то, в чем больше всего нуждается Украина", - заявил он, уточнив, что всё это станет частью нового пакета помощи, общая стоимость которого составит 400 миллионов евро.
Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам
Также, по словам Писториуса, Берлин в рамках данного пакета поставит Киеву бронированные автомобили, системы разминирования, зимнюю одежду, электрогенераторы и отопительные системы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".