https://ria.ru/20230918/kiev-1897084618.html

МИД Германии анонсировал новую военную помощь Украине

МИД Германии анонсировал новую военную помощь Украине - РИА Новости, 18.09.2023

МИД Германии анонсировал новую военную помощь Украине

Германия готовит дополнительный пакет военной и гуманитарной помощи общей стоимостью в 400 миллионов евро, включающий поставку дополнительных боеприпасов,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T20:26

2023-09-18T20:26

2023-09-18T20:41

специальная военная операция на украине

в мире

германия

киев

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Германия готовит дополнительный пакет военной и гуманитарной помощи общей стоимостью в 400 миллионов евро, включающий поставку дополнительных боеприпасов, бронированных автомобилей, электрогенераторов и отопительных систем в преддверии зимы, как сообщил в интервью изданию Bild министр обороны страны Борис Писториус."Мы дополнительно поставим боеприпасы - разрывные и минометные снаряды, противоминные ракеты. Потому что боеприпасы - это то, в чем больше всего нуждается Украина", - заявил он, уточнив, что всё это станет частью нового пакета помощи, общая стоимость которого составит 400 миллионов евро.Также, по словам Писториуса, Берлин в рамках данного пакета поставит Киеву бронированные автомобили, системы разминирования, зимнюю одежду, электрогенераторы и отопительные системы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

германия

киев

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в мире, германия, киев, ситуация в днр и лнр