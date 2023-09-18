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МИД Германии анонсировал новую военную помощь Украине - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 18.09.2023 (обновлено: 20:41 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/kiev-1897084618.html
МИД Германии анонсировал новую военную помощь Украине
МИД Германии анонсировал новую военную помощь Украине - РИА Новости, 18.09.2023
МИД Германии анонсировал новую военную помощь Украине
Германия готовит дополнительный пакет военной и гуманитарной помощи общей стоимостью в 400 миллионов евро, включающий поставку дополнительных боеприпасов,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:26
2023-09-18T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
германия
киев
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Германия готовит дополнительный пакет военной и гуманитарной помощи общей стоимостью в 400 миллионов евро, включающий поставку дополнительных боеприпасов, бронированных автомобилей, электрогенераторов и отопительных систем в преддверии зимы, как сообщил в интервью изданию Bild министр обороны страны Борис Писториус."Мы дополнительно поставим боеприпасы - разрывные и минометные снаряды, противоминные ракеты. Потому что боеприпасы - это то, в чем больше всего нуждается Украина", - заявил он, уточнив, что всё это станет частью нового пакета помощи, общая стоимость которого составит 400 миллионов евро.Также, по словам Писториуса, Берлин в рамках данного пакета поставит Киеву бронированные автомобили, системы разминирования, зимнюю одежду, электрогенераторы и отопительные системы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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в мире, германия, киев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Германии анонсировал новую военную помощь Украине

МИД Германии анонсировал новую военную помощь Украине на 400 миллионов евро

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Берлин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Германия готовит дополнительный пакет военной и гуманитарной помощи общей стоимостью в 400 миллионов евро, включающий поставку дополнительных боеприпасов, бронированных автомобилей, электрогенераторов и отопительных систем в преддверии зимы, как сообщил в интервью изданию Bild министр обороны страны Борис Писториус.
"Мы дополнительно поставим боеприпасы - разрывные и минометные снаряды, противоминные ракеты. Потому что боеприпасы - это то, в чем больше всего нуждается Украина", - заявил он, уточнив, что всё это станет частью нового пакета помощи, общая стоимость которого составит 400 миллионов евро.
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Также, по словам Писториуса, Берлин в рамках данного пакета поставит Киеву бронированные автомобили, системы разминирования, зимнюю одежду, электрогенераторы и отопительные системы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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