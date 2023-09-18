https://ria.ru/20230918/kiev-1896977487.html

В Словакии заявили о возможном прекращении поставок оружия Киеву

В Словакии заявили о возможном прекращении поставок оружия Киеву - РИА Новости, 18.09.2023

В Словакии заявили о возможном прекращении поставок оружия Киеву

Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства, заявил в понедельник экс-премьер... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:52

2023-09-18T13:52

2023-09-18T15:02

в мире

словакия

киев

украина

роберт фицо

зерновая сделка

поставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/22/1487362295_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_63c0cdaccb1d6ba52ca346bf8463cd4d.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства, заявил в понедельник экс-премьер Словакии и лидер партии Роберт Фицо. Парламентские выборы в Словакии намечены на 30 сентября. "Если Smer войдет в правительство, мы прекратим поставки на Украину каких-либо боеприпасов или оружия", - сказал он в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. По словам Фицо, новые поставки оружия Киеву не изменят ход военных действий, а странам Запада вместо этого необходимо поспособствовать поиску компромисса между Москвой и Киевом. Как отмечает агентство, вхождение партии экс-премьера в кабмин станет частью общеевропейской тенденции по укреплению влияния популистских партий, выступающих против вмешательства в конфликт на Украине. В настоящее время партия Фицо является фаворитом предстоящих выборов. Планируется, что после проведения выборов в Словакии будет сформировано новое правительство. Оно должно сменить кабинет министров во главе с бывшим заместителем председателя Нацбанка Людовитом Одором, сформированный президентом страны Зузаной Чапутовой в мае 2023 года из числа чиновников, не планирующих участие в выборах.

https://ria.ru/20230823/pomosch-1891745142.html

https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1895065480.html

словакия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, киев, украина, роберт фицо, зерновая сделка, поставки