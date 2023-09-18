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В Словакии заявили о возможном прекращении поставок оружия Киеву
В Словакии заявили о возможном прекращении поставок оружия Киеву - РИА Новости, 18.09.2023
В Словакии заявили о возможном прекращении поставок оружия Киеву
Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства, заявил в понедельник экс-премьер... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:52
2023-09-18T13:52
2023-09-18T15:02
в мире
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украина
роберт фицо
зерновая сделка
поставки
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства, заявил в понедельник экс-премьер Словакии и лидер партии Роберт Фицо. Парламентские выборы в Словакии намечены на 30 сентября. "Если Smer войдет в правительство, мы прекратим поставки на Украину каких-либо боеприпасов или оружия", - сказал он в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. По словам Фицо, новые поставки оружия Киеву не изменят ход военных действий, а странам Запада вместо этого необходимо поспособствовать поиску компромисса между Москвой и Киевом. Как отмечает агентство, вхождение партии экс-премьера в кабмин станет частью общеевропейской тенденции по укреплению влияния популистских партий, выступающих против вмешательства в конфликт на Украине. В настоящее время партия Фицо является фаворитом предстоящих выборов. Планируется, что после проведения выборов в Словакии будет сформировано новое правительство. Оно должно сменить кабинет министров во главе с бывшим заместителем председателя Нацбанка Людовитом Одором, сформированный президентом страны Зузаной Чапутовой в мае 2023 года из числа чиновников, не планирующих участие в выборах.
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в мире, словакия, киев, украина, роберт фицо, зерновая сделка, поставки
В мире, Словакия, Киев, Украина, Роберт Фицо, Зерновая сделка, Поставки
В Словакии заявили о возможном прекращении поставок оружия Киеву
Экс-премьер Фицо: Словакия может прекратить поставки оружия Киеву
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства, заявил
в понедельник экс-премьер Словакии и лидер партии Роберт Фицо.
Парламентские выборы в Словакии намечены на 30 сентября.
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"Если Smer войдет в правительство, мы прекратим поставки на Украину каких-либо боеприпасов или оружия", - сказал он в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
По словам Фицо, новые поставки оружия Киеву не изменят ход военных действий, а странам Запада вместо этого необходимо поспособствовать поиску компромисса между Москвой
и Киевом.
Как отмечает агентство, вхождение партии экс-премьера в кабмин станет частью общеевропейской тенденции по укреплению влияния популистских партий, выступающих против вмешательства в конфликт на Украине. В настоящее время партия Фицо является фаворитом предстоящих выборов.
Планируется, что после проведения выборов в Словакии будет сформировано новое правительство. Оно должно сменить кабинет министров во главе с бывшим заместителем председателя Нацбанка Людовитом Одором, сформированный президентом страны Зузаной Чапутовой в мае 2023 года из числа чиновников, не планирующих участие в выборах.
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