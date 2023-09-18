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Киев пригрозил ввести запрет на импорт автомобилей из Венгрии
Киев пригрозил ввести запрет на импорт автомобилей из Венгрии - РИА Новости, 18.09.2023
Киев пригрозил ввести запрет на импорт автомобилей из Венгрии
Киев может ввести запрет на импорт автомобилей из Венгрии в ответ на запрет на ввоз украинского зерна со стороны Будапешта, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:48
2023-09-18T12:48
2023-09-18T12:49
венгрия
киев
будапешт
тарас качка
евросоюз
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Киев может ввести запрет на импорт автомобилей из Венгрии в ответ на запрет на ввоз украинского зерна со стороны Будапешта, передает агентство Блумберг со ссылкой на заместителя украинского министра экономики Тараса Качку. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. "Киев также планирует принять ответные меры... (которые) могут нацелиться на... автомобили из Венгрии", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что Качка также заявил о возможном запрете на импорт польского лука и яблок.
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венгрия, киев, будапешт, тарас качка, евросоюз, зерновая сделка, в мире, политика
Венгрия, Киев, Будапешт, Тарас Качка, Евросоюз, Зерновая сделка, В мире, Политика
Киев пригрозил ввести запрет на импорт автомобилей из Венгрии
Bloomberg: Киев пригрозил запретить ввоз авто из Венгрии из-за запрета на зерно