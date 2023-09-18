https://ria.ru/20230918/kharkov-1897104890.html

Мэр Харькова сообщил о прилете по промзоне

Мэр Харькова сообщил о прилете по промзоне - РИА Новости, 18.09.2023

Мэр Харькова сообщил о прилете по промзоне

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о "прилете" по городской промзоне, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T23:58

2023-09-18T23:58

2023-09-18T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о "прилете" по городской промзоне, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее издание сообщало о взрывах в Харькове. В городе была объявлена воздушная тревога. "Мэр Харькова сообщает о прилете по промзоне на Холодной Горе", - пишет издание. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

харьков

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в мире, харьков, вооруженные силы рф