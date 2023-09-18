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Источник: Анкара замечает попытки очернить проект России по газовому хабу - РИА Новости, 18.09.2023
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06:10 18.09.2023 (обновлено: 09:26 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/khab-1896884028.html
Источник: Анкара замечает попытки очернить проект России по газовому хабу
Источник: Анкара замечает попытки очернить проект России по газовому хабу - РИА Новости, 18.09.2023
Источник: Анкара замечает попытки очернить проект России по газовому хабу
Анкара в последнее время замечает много дезинформации вокруг предложенного Россией проекта газового хаба, заявил РИА Новости источник в администрации президента РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T06:10
2023-09-18T09:26
россия
турция
анкара (провинция)
владимир путин
экономика
голубой поток
северный поток
турецкий поток
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АНКАРА, 18 сен — РИА Новости. Анкара в последнее время замечает много дезинформации вокруг предложенного Россией проекта газового хаба, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.&quot;Мы замечаем очень много дезинформации вокруг этого проекта. В принципе тут цель ясна: бросить тень на его перспективность в свете очень активных обсуждений в последнее время. У всех громких проектов бывают недоброжелатели, мы тоже не исключение&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, Анкара и Москва продолжают переговоры по проекту, прорабатываются все детали.Он подчеркнул, что никто из участников проекта не проиграет, его цель — обеспечить энергетическую безопасность и сбалансированный ценовой подход на рынке.Как написало в четверг агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с проектом, российское предложение о создании газового хаба в Турции для замещения прекращенных поставок в Европу якобы откладывается из-за разногласий по поводу того, кто должен им руководить. Проблемных моментов в переговорном процессе с российской стороной нет, на данном этапе Анкара только изучает рынок, стороны нацелены на активную работу, сообщил РИА Новости источник в турецком энергетическом секторе.Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда — через две недели после диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море — президент Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он предложил создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи в начале сентября отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту в ближайшее время активизируется, возможны переговоры рабочих групп.Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго — 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года — свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.
https://ria.ru/20230915/kiev-1896606878.html
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россия
турция
анкара (провинция)
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россия, турция, анкара (провинция), владимир путин, экономика, голубой поток, северный поток, турецкий поток
Россия, Турция, Анкара (провинция), Владимир Путин, Экономика, Голубой поток, Северный поток, Турецкий поток
Источник: Анкара замечает попытки очернить проект России по газовому хабу

Анкара видит попытки бросить тень на предложенный Россией проект газового хаба

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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АНКАРА, 18 сен — РИА Новости. Анкара в последнее время замечает много дезинформации вокруг предложенного Россией проекта газового хаба, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
«

"Мы замечаем очень много дезинформации вокруг этого проекта. В принципе тут цель ясна: бросить тень на его перспективность в свете очень активных обсуждений в последнее время. У всех громких проектов бывают недоброжелатели, мы тоже не исключение", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Анкара и Москва продолжают переговоры по проекту, прорабатываются все детали.
Он подчеркнул, что никто из участников проекта не проиграет, его цель — обеспечить энергетическую безопасность и сбалансированный ценовой подход на рынке.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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15 сентября, 18:27
Как написало в четверг агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с проектом, российское предложение о создании газового хаба в Турции для замещения прекращенных поставок в Европу якобы откладывается из-за разногласий по поводу того, кто должен им руководить. Проблемных моментов в переговорном процессе с российской стороной нет, на данном этапе Анкара только изучает рынок, стороны нацелены на активную работу, сообщил РИА Новости источник в турецком энергетическом секторе.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда — через две недели после диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море — президент Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он предложил создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи в начале сентября отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту в ближайшее время активизируется, возможны переговоры рабочих групп.
Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго — 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года — свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.
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РоссияТурцияАнкара (провинция)Владимир ПутинЭкономикаГолубой потокСеверный потокТурецкий поток
 
 
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