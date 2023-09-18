https://ria.ru/20230918/khab-1896884028.html

Источник: Анкара замечает попытки очернить проект России по газовому хабу

Источник: Анкара замечает попытки очернить проект России по газовому хабу - РИА Новости, 18.09.2023

Источник: Анкара замечает попытки очернить проект России по газовому хабу

Анкара в последнее время замечает много дезинформации вокруг предложенного Россией проекта газового хаба, заявил РИА Новости источник в администрации президента РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T06:10

2023-09-18T06:10

2023-09-18T09:26

россия

турция

анкара (провинция)

владимир путин

экономика

голубой поток

северный поток

турецкий поток

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АНКАРА, 18 сен — РИА Новости. Анкара в последнее время замечает много дезинформации вокруг предложенного Россией проекта газового хаба, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции."Мы замечаем очень много дезинформации вокруг этого проекта. В принципе тут цель ясна: бросить тень на его перспективность в свете очень активных обсуждений в последнее время. У всех громких проектов бывают недоброжелатели, мы тоже не исключение", — сказал собеседник агентства.По его словам, Анкара и Москва продолжают переговоры по проекту, прорабатываются все детали.Он подчеркнул, что никто из участников проекта не проиграет, его цель — обеспечить энергетическую безопасность и сбалансированный ценовой подход на рынке.Как написало в четверг агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с проектом, российское предложение о создании газового хаба в Турции для замещения прекращенных поставок в Европу якобы откладывается из-за разногласий по поводу того, кто должен им руководить. Проблемных моментов в переговорном процессе с российской стороной нет, на данном этапе Анкара только изучает рынок, стороны нацелены на активную работу, сообщил РИА Новости источник в турецком энергетическом секторе.Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда — через две недели после диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море — президент Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он предложил создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи в начале сентября отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту в ближайшее время активизируется, возможны переговоры рабочих групп.Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго — 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года — свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.

https://ria.ru/20230915/kiev-1896606878.html

https://ria.ru/20230911/erdogan-1895600778.html

россия

турция

анкара (провинция)

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россия, турция, анкара (провинция), владимир путин, экономика, голубой поток, северный поток, турецкий поток