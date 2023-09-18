https://ria.ru/20230918/kaspersky-1896887966.html

﻿Kaspersky прогнозирует возвращение западных клиентов

﻿Kaspersky прогнозирует возвращение западных клиентов - РИА Новости, 18.09.2023

﻿Kaspersky прогнозирует возвращение западных клиентов

"Лаборатория Касперского" после падения спроса на свои продукты в США и Европе ожидает его восстановления в будущем, выручка же на других рынках уже растет от... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T07:36

2023-09-18T07:36

2023-09-18T07:36

экономика

сша

европа

саудовская аравия

евгений касперский

лаборатория касперского

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ЭР-РИЯД, 18 сен - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" после падения спроса на свои продукты в США и Европе ожидает его восстановления в будущем, выручка же на других рынках уже растет от 15% до 80%, рассказал РИА Новости директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов. "В США и Европе мы столкнулись со снижением продаж - совокупно на 32%, но это было ожидаемо. Мы продолжаем работать на b2c-рынке США, у нас там большая аудитория лояльных пользователей, в Европе мы видим некоторое снижение, но в ближайшей перспективе ожидаем, что будет отскок", - сказал он на открытии нового офиса компании в Саудовской Аравии. По его словам, после падения на Западе - США и Европа до событий на Украине были для компании основными рынками - "Лаборатории Касперского" пришлось переключить свое внимание на новые рынки, и они уже показывают уверенный рост. "Для нас этот и следующий год - большой вызов. У нас масштабные планы по развитию бизнеса в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в АТР. Потенциал этих рынков для нас грандиозный. Я надеюсь, что по итогам года у нас будет рост выручки в Саудовской Аравии на 70-80%, в Латинской Америке - на 15%, в целом на Ближнем Востоке, Турции и Африке - порядка 25%, и в России тоже на 25%", - добавил Ефремов. Однако радикального влияния на выручку компании пока рост в отдельных регионах не оказывает: "Платежеспособность южных стран, к сожалению, ниже Запада, и их рост не успевает компенсировать снижение на наших традиционных рынках. Но это для нас не первая буря, мы надеемся вскоре вернуться к более динамичному роста глобального бизнеса", - заключил он. "Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом.

https://ria.ru/20230615/kaspersky-1878210675.html

сша

европа

саудовская аравия

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экономика, сша, европа, саудовская аравия, евгений касперский, лаборатория касперского