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﻿Kaspersky прогнозирует возвращение западных клиентов - РИА Новости, 18.09.2023
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07:36 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/kaspersky-1896887966.html
﻿Kaspersky прогнозирует возвращение западных клиентов
﻿Kaspersky прогнозирует возвращение западных клиентов - РИА Новости, 18.09.2023
﻿Kaspersky прогнозирует возвращение западных клиентов
"Лаборатория Касперского" после падения спроса на свои продукты в США и Европе ожидает его восстановления в будущем, выручка же на других рынках уже растет от... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:36
2023-09-18T07:36
экономика
сша
европа
саудовская аравия
евгений касперский
лаборатория касперского
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ЭР-РИЯД, 18 сен - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" после падения спроса на свои продукты в США и Европе ожидает его восстановления в будущем, выручка же на других рынках уже растет от 15% до 80%, рассказал РИА Новости директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов. "В США и Европе мы столкнулись со снижением продаж - совокупно на 32%, но это было ожидаемо. Мы продолжаем работать на b2c-рынке США, у нас там большая аудитория лояльных пользователей, в Европе мы видим некоторое снижение, но в ближайшей перспективе ожидаем, что будет отскок", - сказал он на открытии нового офиса компании в Саудовской Аравии. По его словам, после падения на Западе - США и Европа до событий на Украине были для компании основными рынками - "Лаборатории Касперского" пришлось переключить свое внимание на новые рынки, и они уже показывают уверенный рост. "Для нас этот и следующий год - большой вызов. У нас масштабные планы по развитию бизнеса в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в АТР. Потенциал этих рынков для нас грандиозный. Я надеюсь, что по итогам года у нас будет рост выручки в Саудовской Аравии на 70-80%, в Латинской Америке - на 15%, в целом на Ближнем Востоке, Турции и Африке - порядка 25%, и в России тоже на 25%", - добавил Ефремов. Однако радикального влияния на выручку компании пока рост в отдельных регионах не оказывает: "Платежеспособность южных стран, к сожалению, ниже Запада, и их рост не успевает компенсировать снижение на наших традиционных рынках. Но это для нас не первая буря, мы надеемся вскоре вернуться к более динамичному роста глобального бизнеса", - заключил он. "Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом.
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сша
европа
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экономика, сша, европа, саудовская аравия, евгений касперский, лаборатория касперского
Экономика, США, Европа, Саудовская Аравия, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского
﻿Kaspersky прогнозирует возвращение западных клиентов

﻿Kaspersky прогнозирует в будущем возвращение западных клиентов из США и Европы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 18 сен - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" после падения спроса на свои продукты в США и Европе ожидает его восстановления в будущем, выручка же на других рынках уже растет от 15% до 80%, рассказал РИА Новости директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов.
«
"В США и Европе мы столкнулись со снижением продаж - совокупно на 32%, но это было ожидаемо. Мы продолжаем работать на b2c-рынке США, у нас там большая аудитория лояльных пользователей, в Европе мы видим некоторое снижение, но в ближайшей перспективе ожидаем, что будет отскок", - сказал он на открытии нового офиса компании в Саудовской Аравии.
По его словам, после падения на Западе - США и Европа до событий на Украине были для компании основными рынками - "Лаборатории Касперского" пришлось переключить свое внимание на новые рынки, и они уже показывают уверенный рост.
"Для нас этот и следующий год - большой вызов. У нас масштабные планы по развитию бизнеса в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в АТР. Потенциал этих рынков для нас грандиозный. Я надеюсь, что по итогам года у нас будет рост выручки в Саудовской Аравии на 70-80%, в Латинской Америке - на 15%, в целом на Ближнем Востоке, Турции и Африке - порядка 25%, и в России тоже на 25%", - добавил Ефремов.
Однако радикального влияния на выручку компании пока рост в отдельных регионах не оказывает: "Платежеспособность южных стран, к сожалению, ниже Запада, и их рост не успевает компенсировать снижение на наших традиционных рынках. Но это для нас не первая буря, мы надеемся вскоре вернуться к более динамичному роста глобального бизнеса", - заключил он.
"Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом.
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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ЭкономикаСШАЕвропаСаудовская АравияЕвгений КасперскийЛаборатория Касперского
 
 
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