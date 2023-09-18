https://ria.ru/20230918/kaspersky-1896884586.html

Kaspersky открыл первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности

Kaspersky открыл первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности - РИА Новости, 18.09.2023

Kaspersky открыл первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности

"Лаборатория Касперского" открыла первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности для знакомства с исходным кодом своих продуктов, однако посетить его смогут... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T06:31

2023-09-18T06:31

2023-09-18T10:05

саудовская аравия

евгений касперский

лаборатория касперского

экономика

ближний восток

россия

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ЭР-РИЯД, 18 сен - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" открыла первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности для знакомства с исходным кодом своих продуктов, однако посетить его смогут только доверенные организации - доступ злоумышленников к таким данным исключен, рассказал основатель компании Евгений Касперский. Центр прозрачности заработал в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вместе с Kaspersky Academy - образовательной программой компании для формирования национального кадрового резерва, а также новым офисом "Лаборатории". По словам Касперского, это большой шаг вперед для компании, работающей уже 15 лет в такой достаточно консервативной и закрытой стране, как Саудовская Аравия. Свою роль сыграл не только рост спроса - объём продаж компании в здесь уже вырос на 16% и продолжает расти, но и опыт "Лаборатории Касперского" в борьбе с атаками на российские компании, отметил директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов. Говоря же о специфике рынка Саудовской Аравии, Касперский в разговоре с РИА Новости сообщил, что в общем он не отличается от других рынков для компании, и здесь тоже основная цель для хакеров - это инфраструктура и бизнес. В новом центре у посетителей будет возможность, в частности, ознакомиться с исходным кодом продуктов, при этом, как подчеркнул Касперский, "Лаборатория" - первая компания в области кибербезопасности, которая публично раскрыла свой исходный код для внешней оценки. Теперь у компании работает десять таких центров по всему миру, инвестиции в проект достигли почти 8 миллионов долларов. Однако посетить центр смогут далеко не все. "Мы даем доступ в наш центр только доверенным организациям - частным и правительственным, неизвестные не могут получить доступ к нашим данным. Безопасность с открытым кодом для всех - это оксюморон, потому что иначе к ней получают доступ хакеры, а мы бы не хотели, чтобы они учились на нас", - сказал он. "Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом.

https://ria.ru/20230615/kaspersky-1878210675.html

https://ria.ru/20230615/kasperskiy-1878207184.html

саудовская аравия

ближний восток

россия

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саудовская аравия, евгений касперский, лаборатория касперского, экономика, ближний восток, россия