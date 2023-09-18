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Kaspersky открыл первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности - РИА Новости, 18.09.2023
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06:31 18.09.2023 (обновлено: 10:05 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/kaspersky-1896884586.html
Kaspersky открыл первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности
Kaspersky открыл первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности - РИА Новости, 18.09.2023
Kaspersky открыл первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности
"Лаборатория Касперского" открыла первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности для знакомства с исходным кодом своих продуктов, однако посетить его смогут... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T06:31
2023-09-18T10:05
саудовская аравия
евгений касперский
лаборатория касперского
экономика
ближний восток
россия
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ЭР-РИЯД, 18 сен - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" открыла первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности для знакомства с исходным кодом своих продуктов, однако посетить его смогут только доверенные организации - доступ злоумышленников к таким данным исключен, рассказал основатель компании Евгений Касперский. Центр прозрачности заработал в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вместе с Kaspersky Academy - образовательной программой компании для формирования национального кадрового резерва, а также новым офисом "Лаборатории". По словам Касперского, это большой шаг вперед для компании, работающей уже 15 лет в такой достаточно консервативной и закрытой стране, как Саудовская Аравия. Свою роль сыграл не только рост спроса - объём продаж компании в здесь уже вырос на 16% и продолжает расти, но и опыт "Лаборатории Касперского" в борьбе с атаками на российские компании, отметил директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов. Говоря же о специфике рынка Саудовской Аравии, Касперский в разговоре с РИА Новости сообщил, что в общем он не отличается от других рынков для компании, и здесь тоже основная цель для хакеров - это инфраструктура и бизнес. В новом центре у посетителей будет возможность, в частности, ознакомиться с исходным кодом продуктов, при этом, как подчеркнул Касперский, "Лаборатория" - первая компания в области кибербезопасности, которая публично раскрыла свой исходный код для внешней оценки. Теперь у компании работает десять таких центров по всему миру, инвестиции в проект достигли почти 8 миллионов долларов. Однако посетить центр смогут далеко не все. "Мы даем доступ в наш центр только доверенным организациям - частным и правительственным, неизвестные не могут получить доступ к нашим данным. Безопасность с открытым кодом для всех - это оксюморон, потому что иначе к ней получают доступ хакеры, а мы бы не хотели, чтобы они учились на нас", - сказал он. "Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом.
https://ria.ru/20230615/kaspersky-1878210675.html
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саудовская аравия, евгений касперский, лаборатория касперского, экономика, ближний восток, россия
Саудовская Аравия, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского, Экономика, Ближний Восток, Россия
Kaspersky открыл первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности

Kaspersky открыл на Ближнем Востоке Центр прозрачности для знакомства с кодом

© Фото : пресс-служба "Лаборатории Касперского"Kaspersky открыл первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности
Kaspersky открыл первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : пресс-служба "Лаборатории Касперского"
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ЭР-РИЯД, 18 сен - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" открыла первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности для знакомства с исходным кодом своих продуктов, однако посетить его смогут только доверенные организации - доступ злоумышленников к таким данным исключен, рассказал основатель компании Евгений Касперский.
Центр прозрачности заработал в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вместе с Kaspersky Academy - образовательной программой компании для формирования национального кадрового резерва, а также новым офисом "Лаборатории". По словам Касперского, это большой шаг вперед для компании, работающей уже 15 лет в такой достаточно консервативной и закрытой стране, как Саудовская Аравия.
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Свою роль сыграл не только рост спроса - объём продаж компании в здесь уже вырос на 16% и продолжает расти, но и опыт "Лаборатории Касперского" в борьбе с атаками на российские компании, отметил директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов. Говоря же о специфике рынка Саудовской Аравии, Касперский в разговоре с РИА Новости сообщил, что в общем он не отличается от других рынков для компании, и здесь тоже основная цель для хакеров - это инфраструктура и бизнес.
В новом центре у посетителей будет возможность, в частности, ознакомиться с исходным кодом продуктов, при этом, как подчеркнул Касперский, "Лаборатория" - первая компания в области кибербезопасности, которая публично раскрыла свой исходный код для внешней оценки. Теперь у компании работает десять таких центров по всему миру, инвестиции в проект достигли почти 8 миллионов долларов.
Однако посетить центр смогут далеко не все. "Мы даем доступ в наш центр только доверенным организациям - частным и правительственным, неизвестные не могут получить доступ к нашим данным. Безопасность с открытым кодом для всех - это оксюморон, потому что иначе к ней получают доступ хакеры, а мы бы не хотели, чтобы они учились на нас", - сказал он.
"Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом.
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Саудовская АравияЕвгений КасперскийЛаборатория КасперскогоЭкономикаБлижний ВостокРоссия
 
 
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