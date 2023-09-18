https://ria.ru/20230918/kamery-1897064054.html
Почти 1800 нарушений чистоты выявили в МО за неделю с помощью умных камер
Почти 1800 нарушений чистоты выявили в МО за неделю с помощью умных камер - РИА Новости, 18.09.2023
Почти 1800 нарушений чистоты выявили в МО за неделю с помощью умных камер
Шесть мобильных комплексов с нейросетевыми камерами, установленных на автомобили, помогли выявить почти 1800 недостатков в содержании территорий в Московской... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:56
2023-09-18T18:56
2023-09-18T18:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Шесть мобильных комплексов с нейросетевыми камерами, установленных на автомобили, помогли выявить почти 1800 недостатков в содержании территорий в Московской области, сообщил телеканал “360”.Умные камеры позволяют фиксировать нарушения в специальной программе, вся информация оттуда поступает в работу коммунальным службам. По словам руководителя главного управления содержания территорий Светланы Аиповой, на прошлой неделе устройства проверили состояние территорий в 25 городских округах региона.Отмечается, что больше всего недочетов камеры обнаружили в Солнечногорске, Люберцах и Балашихе. Самыми частыми замечаниями стали грязные опоры освещения, переполненные контейнеры для сбора мусора, вандальные надписи и изображения.
https://ria.ru/20230913/bezopasnost-1896179021.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)