https://ria.ru/20230918/kamery-1897064054.html

Почти 1800 нарушений чистоты выявили в МО за неделю с помощью умных камер

Почти 1800 нарушений чистоты выявили в МО за неделю с помощью умных камер - РИА Новости, 18.09.2023

Почти 1800 нарушений чистоты выявили в МО за неделю с помощью умных камер

Шесть мобильных комплексов с нейросетевыми камерами, установленных на автомобили, помогли выявить почти 1800 недостатков в содержании территорий в Московской... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:56

2023-09-18T18:56

2023-09-18T18:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Шесть мобильных комплексов с нейросетевыми камерами, установленных на автомобили, помогли выявить почти 1800 недостатков в содержании территорий в Московской области, сообщил телеканал “360”.Умные камеры позволяют фиксировать нарушения в специальной программе, вся информация оттуда поступает в работу коммунальным службам. По словам руководителя главного управления содержания территорий Светланы Аиповой, на прошлой неделе устройства проверили состояние территорий в 25 городских округах региона.Отмечается, что больше всего недочетов камеры обнаружили в Солнечногорске, Люберцах и Балашихе. Самыми частыми замечаниями стали грязные опоры освещения, переполненные контейнеры для сбора мусора, вандальные надписи и изображения.

https://ria.ru/20230913/bezopasnost-1896179021.html

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)