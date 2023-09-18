Рейтинг@Mail.ru
Почти 1800 нарушений чистоты выявили в МО за неделю с помощью умных камер - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:56 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/kamery-1897064054.html
Почти 1800 нарушений чистоты выявили в МО за неделю с помощью умных камер
Почти 1800 нарушений чистоты выявили в МО за неделю с помощью умных камер - РИА Новости, 18.09.2023
Почти 1800 нарушений чистоты выявили в МО за неделю с помощью умных камер
Шесть мобильных комплексов с нейросетевыми камерами, установленных на автомобили, помогли выявить почти 1800 недостатков в содержании территорий в Московской... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:56
2023-09-18T18:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155236/50/1552365029_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_12c71577e2c0dac2a13b52ee1d8c8ee7.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Шесть мобильных комплексов с нейросетевыми камерами, установленных на автомобили, помогли выявить почти 1800 недостатков в содержании территорий в Московской области, сообщил телеканал “360”.Умные камеры позволяют фиксировать нарушения в специальной программе, вся информация оттуда поступает в работу коммунальным службам. По словам руководителя главного управления содержания территорий Светланы Аиповой, на прошлой неделе устройства проверили состояние территорий в 25 городских округах региона.Отмечается, что больше всего недочетов камеры обнаружили в Солнечногорске, Люберцах и Балашихе. Самыми частыми замечаниями стали грязные опоры освещения, переполненные контейнеры для сбора мусора, вандальные надписи и изображения.
https://ria.ru/20230913/bezopasnost-1896179021.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александр Зиновьев
Александр Зиновьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155236/50/1552365029_81:0:1404:992_1920x0_80_0_0_a1a0381ead7d149229dba8ebbeb372e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти 1800 нарушений чистоты выявили в МО за неделю с помощью умных камер

© РИА Новости / Максим БлиновКамера наружного наблюдения
Камера наружного наблюдения - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Шесть мобильных комплексов с нейросетевыми камерами, установленных на автомобили, помогли выявить почти 1800 недостатков в содержании территорий в Московской области, сообщил телеканал “360”.
Умные камеры позволяют фиксировать нарушения в специальной программе, вся информация оттуда поступает в работу коммунальным службам. По словам руководителя главного управления содержания территорий Светланы Аиповой, на прошлой неделе устройства проверили состояние территорий в 25 городских округах региона.
Отмечается, что больше всего недочетов камеры обнаружили в Солнечногорске, Люберцах и Балашихе. Самыми частыми замечаниями стали грязные опоры освещения, переполненные контейнеры для сбора мусора, вандальные надписи и изображения.
Камера наружного наблюдения - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Более 500 камер системы "Безопасный регион" подключили в МО за неделю
13 сентября, 18:03
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала