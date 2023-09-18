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Песков ответил на вопрос о слухах про болезнь Кадырова - РИА Новости, 18.09.2023
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12:13 18.09.2023 (обновлено: 12:20 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/kadyrov-1896943933.html
Песков ответил на вопрос о слухах про болезнь Кадырова
Песков ответил на вопрос о слухах про болезнь Кадырова - РИА Новости, 18.09.2023
Песков ответил на вопрос о слухах про болезнь Кадырова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о возможной болезни главы Чечни Рамзана Кадырова, а также опроверг... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:13
2023-09-18T12:20
дмитрий песков
рамзан кадыров
россия
политика
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о возможной болезни главы Чечни Рамзана Кадырова, а также опроверг сообщения о том, что Кадыров якобы встречался с Владимиром Путиным.Ранее в различных телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни. На этом фоне Кадыров в воскресенье опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе."Мы не располагаем какой-то информацией. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать", - ответил Песков журналистам на вопрос, насколько в Кремле обеспокоены состоянием Кадырова.Кроме того, Песков прокомментировал сообщения о том, что Кадыров якобы летал в воскресенье в Москву, чтобы, возможно, встретиться с Путиным."Никаких встреч с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным не было", - ответил Песков.
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дмитрий песков, рамзан кадыров, россия, политика
Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Россия, Политика
Песков ответил на вопрос о слухах про болезнь Кадырова

Песков заявил об отсутствии информации о возможной болезни Кадырова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о возможной болезни главы Чечни Рамзана Кадырова, а также опроверг сообщения о том, что Кадыров якобы встречался с Владимиром Путиным.
Ранее в различных телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни. На этом фоне Кадыров в воскресенье опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.
«
"Мы не располагаем какой-то информацией. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать", - ответил Песков журналистам на вопрос, насколько в Кремле обеспокоены состоянием Кадырова.
Кроме того, Песков прокомментировал сообщения о том, что Кадыров якобы летал в воскресенье в Москву, чтобы, возможно, встретиться с Путиным.
"Никаких встреч с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным не было", - ответил Песков.
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