https://ria.ru/20230918/izmail-1896872833.html
В Измаиле прогремели мощные взрывы, сообщили СМИ
В Измаиле прогремели мощные взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2023
В Измаиле прогремели мощные взрывы, сообщили СМИ
Сильные взрывы прозвучали в городе Измаил Одесской области, где находится крупный морской порт, сообщило издание "Зеркало недели". РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T00:30
2023-09-18T00:30
2023-09-18T01:06
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сильные взрывы прозвучали в городе Измаил Одесской области, где находится крупный морской порт, сообщило издание "Зеркало недели". "Мощные взрывы слышны в городе Измаил Одесской области", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в телеграм-канале. В Одесской области в ночь с воскресенья на понедельник объявлена воздушная тревога. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики соседней республики с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230917/vzryv-1896813486.html
одесская область
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одесская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Измаиле прогремели мощные взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Измаиле на Украине прогремели мощные взрывы