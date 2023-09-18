https://ria.ru/20230918/izmail-1896872833.html

В Измаиле прогремели мощные взрывы, сообщили СМИ

В Измаиле прогремели мощные взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2023

В Измаиле прогремели мощные взрывы, сообщили СМИ

Сильные взрывы прозвучали в городе Измаил Одесской области, где находится крупный морской порт, сообщило издание "Зеркало недели". РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T00:30

2023-09-18T00:30

2023-09-18T01:06

специальная военная операция на украине

одесская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Сильные взрывы прозвучали в городе Измаил Одесской области, где находится крупный морской порт, сообщило издание "Зеркало недели". "Мощные взрывы слышны в городе Измаил Одесской области", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в телеграм-канале. В Одесской области в ночь с воскресенья на понедельник объявлена воздушная тревога. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики соседней республики с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230917/vzryv-1896813486.html

одесская область

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одесская область, вооруженные силы рф, в мире