https://ria.ru/20230918/isk-1897082499.html

Захарова прокомментировала иск Киева в ВТО

Захарова прокомментировала иск Киева в ВТО - РИА Новости, 18.09.2023

Захарова прокомментировала иск Киева в ВТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя иск Киева в ВТО, в своем Telegram-канале назвала ситуацию вокруг украинского зерна "бесконечной... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T20:10

2023-09-18T20:10

2023-09-18T20:10

киев

венгрия

россия

мария захарова

нато

всемирная торговая организация (вто)

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя иск Киева в ВТО, в своем Telegram-канале назвала ситуацию вокруг украинского зерна "бесконечной возней" западных стран и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере. Ранее министерство экономики Украины заявило, что Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию. "А все они вместе взятые - киевский режим, ЕС, НАТО - в курсе, что Блинкена на днях снова "волновала" проблема голода в мире, и он не нашел ничего лучше, чем обвинить во всём Россию? Хуже самого прошлого анекдота вся эта игра вокруг украинского зерна", - написала она. "Это что за махинации такие? Что это за бесконечная возня западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия? Мир устал от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств, сговорами на биржах", - добавила Захарова. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

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киев, венгрия, россия, мария захарова, нато, всемирная торговая организация (вто), в мире, евросоюз, зерновая сделка