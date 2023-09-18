Иран направит размороженные США активы на укрепление нацвалюты
ЦБ Ирана направит размороженные США активы на укрепление нацвалюты
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Центробанк Ирана направит размороженные в рамках обмена заключенными с США активы на укрепление национальной валюты - риала, об этом заявил в понедельник глава ЦБ республики Мохаммад Фарзин.
В понедельник при посредничестве Катара состоялся обмен заключенными между Ираном и США. Иран в рамках сделки с США освободил пять американских заключенных. По словам представителя МИД Ирана, из США вернутся только двое бывших заключенных, двое других останутся в США по их просьбе. Он добавил, что еще один узник присоединится к своей семье в третьей стране. В рамках сделки Тегеран также получит доступ к замороженным активам в размере 6 миллиардов долларов для их использования в гуманитарных целях. Как отмечали в Иране, сумма с размороженных иранских счетов в Южной Корее должна быть депонирована на счет в катарском банке. Госдеп позднее уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.
"Вчера мы получили официальное письмо от катарских властей о том, что счета шести иранских банков активированы в двух катарских банках и сегодня на них поступила сумма, эквивалентная 5 миллиардам 573 миллионам 492 тысячам евро", - приводит агентство IRIB слова Фарзина.
Он отметил, что счета принадлежат шести иранским банкам - Сельскохозяйственному банку, Предпринимательскому банку, Туристическому банку, а также банкам "Саман", "Пасаргад" и "Шахр". По его словам, все платежи будут осуществляться через катарских брокеров системой межбанковских платежей.
"Все полученные ресурсы - это резервы центрального банка, они будут направлены на поддержку и укрепление иранской валюты - риала", - подчеркнул Фарзин.