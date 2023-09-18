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Самолет с заключенными вылетел из Ирана для обмена с США, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2023
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15:58 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/iran-1897015537.html
Самолет с заключенными вылетел из Ирана для обмена с США, сообщили СМИ
Самолет с заключенными вылетел из Ирана для обмена с США, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2023
Самолет с заключенными вылетел из Ирана для обмена с США, сообщили СМИ
Катарский самолет с освобожденными в рамках обмена заключенными с Ираном американцами вылетел из Ирана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:58
2023-09-18T15:58
в мире
иран
тегеран (город)
сша
государственный департамент сша
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Катарский самолет с освобожденными в рамках обмена заключенными с Ираном американцами вылетел из Ирана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран и США пошли на сделку по обмену заключенными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам в размере шести миллиардов долларов для использования в гуманитарных целях. Как отмечали в Иране, сумма с размороженных иранских счетов в Южной Корее должна быть депонирована на счет в катарском банке. Госдеп позднее уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства. Агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило в понедельник, что ранее замороженные иранские активы были переведены на счета в банки Катара в рамках сделки по обмену заключенными между Тегераном и Вашингтоном, что было условием Ирана для освобождения американцев. "Катарский самолет с задержанными американцами вылетел из Ирана", - говорится в сообщении агентства. США и Иран при посредничестве Катара договорились освободить по пять заключенных. Тегеран освободит пять американцев с двойным гражданством взамен на пятеро иранцев, задержанных в США. Ранее представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что двое бывших заключенных вернутся в Иран, а двое останутся в США по их просьбе. Он добавил, что еще один узник присоединится к своей семье в третьей стране. Сделка, впервые обнародованная 10 августа, устранит главный раздражитель в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, хотя между сторонами по-прежнему сохраняются серьезные разногласия по различным вопросам, начиная от амбиций Ирана в ядерной сфере, его влиянием в регионе и заканчивая санкциями США, американским военным присутствием в регионе Персидского залива.
https://ria.ru/20230912/finansy-1895961845.html
иран
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в мире, иран, тегеран (город), сша, государственный департамент сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Государственный департамент США
Самолет с заключенными вылетел из Ирана для обмена с США, сообщили СМИ

AFP: самолет с американскими заключенными вылетел из Ирана для обмена с США

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Катарский самолет с освобожденными в рамках обмена заключенными с Ираном американцами вылетел из Ирана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран и США пошли на сделку по обмену заключенными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам в размере шести миллиардов долларов для использования в гуманитарных целях. Как отмечали в Иране, сумма с размороженных иранских счетов в Южной Корее должна быть депонирована на счет в катарском банке. Госдеп позднее уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства. Агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило в понедельник, что ранее замороженные иранские активы были переведены на счета в банки Катара в рамках сделки по обмену заключенными между Тегераном и Вашингтоном, что было условием Ирана для освобождения американцев.
"Катарский самолет с задержанными американцами вылетел из Ирана", - говорится в сообщении агентства.
США и Иран при посредничестве Катара договорились освободить по пять заключенных. Тегеран освободит пять американцев с двойным гражданством взамен на пятеро иранцев, задержанных в США. Ранее представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что двое бывших заключенных вернутся в Иран, а двое останутся в США по их просьбе. Он добавил, что еще один узник присоединится к своей семье в третьей стране.
Сделка, впервые обнародованная 10 августа, устранит главный раздражитель в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, хотя между сторонами по-прежнему сохраняются серьезные разногласия по различным вопросам, начиная от амбиций Ирана в ядерной сфере, его влиянием в регионе и заканчивая санкциями США, американским военным присутствием в регионе Персидского залива.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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В миреИранТегеран (город)СШАГосударственный департамент США
 
 
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