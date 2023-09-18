https://ria.ru/20230918/inventar-1896909431.html

Жители Ишимбайского района отправили в школы ЛНР спортивный инвентарь

Жители Ишимбайского района отправили в школы ЛНР спортивный инвентарь - РИА Новости, 18.09.2023

Жители Ишимбайского района отправили в школы ЛНР спортивный инвентарь

Жители Ишимбайского района Башкирии отправили в школы города Красный Луч Луганской Народной Республики спортивный инвентарь, сообщил глава администрации района... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:25

2023-09-18T10:25

2023-09-18T10:25

надежные люди

ишимбайский район

красный луч

луганская народная республика

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УФА, 18 сен - РИА Новости. Жители Ишимбайского района Башкирии отправили в школы города Красный Луч Луганской Народной Республики спортивный инвентарь, сообщил глава администрации района Азат Ишемгулов. Он рассказал в своем телеграм-канале, что ежемесячно жители района отправляют посылки бойцам в зону спецоперации и подшефным организациям города Красный Луч ЛНР. "На днях ишимбайцы собрали спортивный инвентарь для образовательных учреждений ЛНР: мячи, обручи, шашки, канцелярские товары, книги и многое другое", - сообщил Ишемгулов. По его словам, также гуманитарным конвоем сотрудники управления архитектуры и градостроительства и главного управления архитектуры Ишимбайского района собрали одежду, зимние вещи, детские игрушки, книжки, художественную литературу для детей и взрослых, закупили продукты и детское питание.

https://ria.ru/20230913/yakutiya-1896153497.html

ишимбайский район

красный луч

луганская народная республика

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ишимбайский район, красный луч, луганская народная республика