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Жители Ишимбайского района отправили в школы ЛНР спортивный инвентарь - РИА Новости, 18.09.2023
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10:25 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/inventar-1896909431.html
Жители Ишимбайского района отправили в школы ЛНР спортивный инвентарь
Жители Ишимбайского района отправили в школы ЛНР спортивный инвентарь - РИА Новости, 18.09.2023
Жители Ишимбайского района отправили в школы ЛНР спортивный инвентарь
Жители Ишимбайского района Башкирии отправили в школы города Красный Луч Луганской Народной Республики спортивный инвентарь, сообщил глава администрации района... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:25
2023-09-18T10:25
надежные люди
ишимбайский район
красный луч
луганская народная республика
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УФА, 18 сен - РИА Новости. Жители Ишимбайского района Башкирии отправили в школы города Красный Луч Луганской Народной Республики спортивный инвентарь, сообщил глава администрации района Азат Ишемгулов. Он рассказал в своем телеграм-канале, что ежемесячно жители района отправляют посылки бойцам в зону спецоперации и подшефным организациям города Красный Луч ЛНР. "На днях ишимбайцы собрали спортивный инвентарь для образовательных учреждений ЛНР: мячи, обручи, шашки, канцелярские товары, книги и многое другое", - сообщил Ишемгулов. По его словам, также гуманитарным конвоем сотрудники управления архитектуры и градостроительства и главного управления архитектуры Ишимбайского района собрали одежду, зимние вещи, детские игрушки, книжки, художественную литературу для детей и взрослых, закупили продукты и детское питание.
https://ria.ru/20230913/yakutiya-1896153497.html
ишимбайский район
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ишимбайский район, красный луч, луганская народная республика
Надежные люди, Ишимбайский район, Красный Луч, Луганская Народная Республика
Жители Ишимбайского района отправили в школы ЛНР спортивный инвентарь

Жители Ишимбайского района Башкирии отправили в школы ЛНР спортивный инвентарь

© Фото : Азат Ишемгулов / TelegramГуманитарный груз для школ города Красный Луч (ЛНР) от жителей Ишимбайского района Башкирии
Гуманитарный груз для школ города Красный Луч (ЛНР) от жителей Ишимбайского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : Азат Ишемгулов / Telegram
Гуманитарный груз для школ города Красный Луч (ЛНР) от жителей Ишимбайского района Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 18 сен - РИА Новости. Жители Ишимбайского района Башкирии отправили в школы города Красный Луч Луганской Народной Республики спортивный инвентарь, сообщил глава администрации района Азат Ишемгулов.
Он рассказал в своем телеграм-канале, что ежемесячно жители района отправляют посылки бойцам в зону спецоперации и подшефным организациям города Красный Луч ЛНР.
© Фото : Азат Ишемгулов / TelegramГуманитарный груз для школ города Красный Луч (ЛНР) от жителей Ишимбайского района Башкирии
Гуманитарный груз для школ города Красный Луч (ЛНР) от жителей Ишимбайского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : Азат Ишемгулов / Telegram
Гуманитарный груз для школ города Красный Луч (ЛНР) от жителей Ишимбайского района Башкирии
«
"На днях ишимбайцы собрали спортивный инвентарь для образовательных учреждений ЛНР: мячи, обручи, шашки, канцелярские товары, книги и многое другое", - сообщил Ишемгулов.
По его словам, также гуманитарным конвоем сотрудники управления архитектуры и градостроительства и главного управления архитектуры Ишимбайского района собрали одежду, зимние вещи, детские игрушки, книжки, художественную литературу для детей и взрослых, закупили продукты и детское питание.
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Надежные людиИшимбайский районКрасный ЛучЛуганская Народная Республика
 
 
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