https://ria.ru/20230918/importozameschenie-1896981770.html
Свыше 200 проектов импортозамещения реализуется в Подмосковье
Свыше 200 проектов импортозамещения реализуется в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2023
Свыше 200 проектов импортозамещения реализуется в Подмосковье
В сентябре 2023 года число проектов по импортозамещению на сопровождении специалистов Мининвеста Московской области превысило 200, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:30
2023-09-18T14:30
2023-09-18T14:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
импортозамещение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828254139_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7f2e672ff349d87568cb0165d25d23ab.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В сентябре 2023 года число проектов по импортозамещению на сопровождении специалистов Мининвеста Московской области превысило 200, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что их реализация позволит создать в регионе около 19 тысяч трудовых вакансий. Московская область находится на первом месте среди регионов по количеству импортозамещающих инвестпроектов. "Сегодня на разных стадиях реализации в Московской области находятся 202 проекта в сфере импортозамещения — из них 135 предусматривают строительство новых производств, остальные будут расширены или модернизированы. Суммарный объем инвестиций по проектам составит порядка 163 миллиарда рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе 18,9 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она уточнила, что в текущем году в планах реализация 50 новых проектов. Инвестиции в эти проекты составят 49,4 миллиарда рублей. На предприятиях будет создано порядка 4300 рабочих мест. При этом 29 импортозамещающих инвестпроектов уже реализовали.
https://ria.ru/20230914/predpriyatiya-1896338110.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828254139_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_45b62c11139a35ceecc4ee2add5a0c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика, импортозамещение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика, Импортозамещение
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В сентябре 2023 года число проектов по импортозамещению на сопровождении специалистов Мининвеста Московской области превысило 200, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что их реализация позволит создать в регионе около 19 тысяч трудовых вакансий. Московская область
находится на первом месте среди регионов по количеству импортозамещающих инвестпроектов.
"Сегодня на разных стадиях реализации в Московской области находятся 202 проекта в сфере импортозамещения — из них 135 предусматривают строительство новых производств, остальные будут расширены или модернизированы. Суммарный объем инвестиций по проектам составит порядка 163 миллиарда рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе 18,9 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она уточнила, что в текущем году в планах реализация 50 новых проектов. Инвестиции в эти проекты составят 49,4 миллиарда рублей. На предприятиях будет создано порядка 4300 рабочих мест. При этом 29 импортозамещающих инвестпроектов уже реализовали.
Строительство 13 предприятий по импортозамещению запустили в Подмосковье