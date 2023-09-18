https://ria.ru/20230918/importozameschenie-1896981770.html

Свыше 200 проектов импортозамещения реализуется в Подмосковье

Свыше 200 проектов импортозамещения реализуется в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2023

Свыше 200 проектов импортозамещения реализуется в Подмосковье

В сентябре 2023 года число проектов по импортозамещению на сопровождении специалистов Мининвеста Московской области превысило 200, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:30

2023-09-18T14:30

2023-09-18T14:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

импортозамещение

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В сентябре 2023 года число проектов по импортозамещению на сопровождении специалистов Мининвеста Московской области превысило 200, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что их реализация позволит создать в регионе около 19 тысяч трудовых вакансий. Московская область находится на первом месте среди регионов по количеству импортозамещающих инвестпроектов. "Сегодня на разных стадиях реализации в Московской области находятся 202 проекта в сфере импортозамещения — из них 135 предусматривают строительство новых производств, остальные будут расширены или модернизированы. Суммарный объем инвестиций по проектам составит порядка 163 миллиарда рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе 18,9 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она уточнила, что в текущем году в планах реализация 50 новых проектов. Инвестиции в эти проекты составят 49,4 миллиарда рублей. На предприятиях будет создано порядка 4300 рабочих мест. При этом 29 импортозамещающих инвестпроектов уже реализовали.

https://ria.ru/20230914/predpriyatiya-1896338110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, импортозамещение