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Свыше 200 проектов импортозамещения реализуется в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2023
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Новости Подмосковья
 
14:30 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/importozameschenie-1896981770.html
Свыше 200 проектов импортозамещения реализуется в Подмосковье
Свыше 200 проектов импортозамещения реализуется в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2023
Свыше 200 проектов импортозамещения реализуется в Подмосковье
В сентябре 2023 года число проектов по импортозамещению на сопровождении специалистов Мининвеста Московской области превысило 200, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:30
2023-09-18T14:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
импортозамещение
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В сентябре 2023 года число проектов по импортозамещению на сопровождении специалистов Мининвеста Московской области превысило 200, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что их реализация позволит создать в регионе около 19 тысяч трудовых вакансий. Московская область находится на первом месте среди регионов по количеству импортозамещающих инвестпроектов. "Сегодня на разных стадиях реализации в Московской области находятся 202 проекта в сфере импортозамещения — из них 135 предусматривают строительство новых производств, остальные будут расширены или модернизированы. Суммарный объем инвестиций по проектам составит порядка 163 миллиарда рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе 18,9 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она уточнила, что в текущем году в планах реализация 50 новых проектов. Инвестиции в эти проекты составят 49,4 миллиарда рублей. На предприятиях будет создано порядка 4300 рабочих мест. При этом 29 импортозамещающих инвестпроектов уже реализовали.
https://ria.ru/20230914/predpriyatiya-1896338110.html
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московская область (подмосковье), экономика, импортозамещение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика, Импортозамещение

Свыше 200 проектов импортозамещения реализуется в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В сентябре 2023 года число проектов по импортозамещению на сопровождении специалистов Мининвеста Московской области превысило 200, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что их реализация позволит создать в регионе около 19 тысяч трудовых вакансий. Московская область находится на первом месте среди регионов по количеству импортозамещающих инвестпроектов.
"Сегодня на разных стадиях реализации в Московской области находятся 202 проекта в сфере импортозамещения — из них 135 предусматривают строительство новых производств, остальные будут расширены или модернизированы. Суммарный объем инвестиций по проектам составит порядка 163 миллиарда рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе 18,9 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она уточнила, что в текущем году в планах реализация 50 новых проектов. Инвестиции в эти проекты составят 49,4 миллиарда рублей. На предприятиях будет создано порядка 4300 рабочих мест. При этом 29 импортозамещающих инвестпроектов уже реализовали.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаИмпортозамещение
 
 
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