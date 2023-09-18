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Прокуратура БиГ закрыла дело об иконе, подаренной Додиком Лаврову

Прокуратура БиГ закрыла дело об иконе, подаренной Додиком Лаврову - РИА Новости, 18.09.2023

Прокуратура БиГ закрыла дело об иконе, подаренной Додиком Лаврову

Прокуратура Боснии и Герцеговины закрыла дело о подаренной нынешним президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком министру иностранных дел России Сергею РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T22:43

2023-09-18T22:43

2023-09-18T23:11

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сергей лавров

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БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины закрыла дело о подаренной нынешним президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком министру иностранных дел России Сергею Лаврову иконе, потому что это была лишь попытка разжигания русофобской истерии, заявили в посольстве России.Додик, который тогда был членом президиума БиГ от сербов, в феврале 2021 года был опрошен прокуратурой по делу о подаренной им Лаврову в 2020 году иконе. Затем на запрос боснийского надзорного ведомства генпрокуратура Украины ответила, что икона не находится в госреестре национального культурного наследия и нет данных о ее особой ценности и незаконном перемещении с Украины. Как сообщили в понедельник журналистам в прокуратуре БиГ, дело закрыто."Этот случай – пример того, как функционирует антироссийская пропаганда, суть которой – в том, чтобы измышлять поводы и обвинять Россию во всех смертных грехах… Истина победит", - цитирует агентство СРНА комментарий посольства РФ.Российские дипломаты привели еще ряд примеров подобных вбросов и отметили, что закрытие в БиГ дела об иконе является "логичным завершением бесславной попытки разжечь русофобскую истерию".В ходе визита в БиГ в декабре 2020 года Лавров посетил Восточное Сараево, где Додик подарил ему православную икону, возраст которой, как сообщалось, составляет 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД БиГ с требованием объяснить происхождение иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". Также на Украине возбудили дело в связи с вывозом иконы из страны. Сама икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.

https://ria.ru/20230728/rossiya-1886715349.html

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россия, в мире, украина, босния и герцеговина, милорад додик, сергей лавров