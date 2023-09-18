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Прокуратура БиГ закрыла дело об иконе, подаренной Додиком Лаврову - РИА Новости, 18.09.2023
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Религия
 
22:43 18.09.2023 (обновлено: 23:11 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/ikona-1897099378.html
Прокуратура БиГ закрыла дело об иконе, подаренной Додиком Лаврову
Прокуратура БиГ закрыла дело об иконе, подаренной Додиком Лаврову - РИА Новости, 18.09.2023
Прокуратура БиГ закрыла дело об иконе, подаренной Додиком Лаврову
Прокуратура Боснии и Герцеговины закрыла дело о подаренной нынешним президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком министру иностранных дел России Сергею РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:43
2023-09-18T23:11
религия
россия
в мире
украина
босния и герцеговина
милорад додик
сергей лавров
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БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины закрыла дело о подаренной нынешним президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком министру иностранных дел России Сергею Лаврову иконе, потому что это была лишь попытка разжигания русофобской истерии, заявили в посольстве России.Додик, который тогда был членом президиума БиГ от сербов, в феврале 2021 года был опрошен прокуратурой по делу о подаренной им Лаврову в 2020 году иконе. Затем на запрос боснийского надзорного ведомства генпрокуратура Украины ответила, что икона не находится в госреестре национального культурного наследия и нет данных о ее особой ценности и незаконном перемещении с Украины. Как сообщили в понедельник журналистам в прокуратуре БиГ, дело закрыто."Этот случай – пример того, как функционирует антироссийская пропаганда, суть которой – в том, чтобы измышлять поводы и обвинять Россию во всех смертных грехах… Истина победит", - цитирует агентство СРНА комментарий посольства РФ.Российские дипломаты привели еще ряд примеров подобных вбросов и отметили, что закрытие в БиГ дела об иконе является "логичным завершением бесславной попытки разжечь русофобскую истерию".В ходе визита в БиГ в декабре 2020 года Лавров посетил Восточное Сараево, где Додик подарил ему православную икону, возраст которой, как сообщалось, составляет 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД БиГ с требованием объяснить происхождение иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". Также на Украине возбудили дело в связи с вывозом иконы из страны. Сама икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.
https://ria.ru/20230728/rossiya-1886715349.html
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россия, в мире, украина, босния и герцеговина, милорад додик, сергей лавров
Религия, Россия, В мире, Украина, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Сергей Лавров
Прокуратура БиГ закрыла дело об иконе, подаренной Додиком Лаврову

Прокуратура БиГ закрыла дело об иконе, подаренной Додиком главе МИД РФ Лаврову

CC BY-SA 3.0 / Pudelek (Marcin Szala) / Неум, Босния и Герцеговина
Неум, Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Pudelek (Marcin Szala) /
Неум, Босния и Герцеговина. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины закрыла дело о подаренной нынешним президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком министру иностранных дел России Сергею Лаврову иконе, потому что это была лишь попытка разжигания русофобской истерии, заявили в посольстве России.
Додик, который тогда был членом президиума БиГ от сербов, в феврале 2021 года был опрошен прокуратурой по делу о подаренной им Лаврову в 2020 году иконе. Затем на запрос боснийского надзорного ведомства генпрокуратура Украины ответила, что икона не находится в госреестре национального культурного наследия и нет данных о ее особой ценности и незаконном перемещении с Украины. Как сообщили в понедельник журналистам в прокуратуре БиГ, дело закрыто.
"Этот случай – пример того, как функционирует антироссийская пропаганда, суть которой – в том, чтобы измышлять поводы и обвинять Россию во всех смертных грехах… Истина победит", - цитирует агентство СРНА комментарий посольства РФ.
Российские дипломаты привели еще ряд примеров подобных вбросов и отметили, что закрытие в БиГ дела об иконе является "логичным завершением бесславной попытки разжечь русофобскую истерию".
В ходе визита в БиГ в декабре 2020 года Лавров посетил Восточное Сараево, где Додик подарил ему православную икону, возраст которой, как сообщалось, составляет 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД БиГ с требованием объяснить происхождение иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". Также на Украине возбудили дело в связи с вывозом иконы из страны. Сама икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.
Посетители в Братеевском каскадном парке Москвы - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
России нужны цензура и репрессии
28 июля, 08:00
 
РелигияРоссияВ миреУкраинаБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикСергей Лавров
 
 
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