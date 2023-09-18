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ЮНЕСКО внесла руины Иерихона в Палестине в список всемирного наследия
ЮНЕСКО внесла руины Иерихона в Палестине в список всемирного наследия - РИА Новости, 18.09.2023
ЮНЕСКО внесла руины Иерихона в Палестине в список всемирного наследия
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках своей 45-й сессии внесла руины города Иерихон на территории Палестины РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:39
2023-09-18T07:39
2023-09-18T07:39
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках своей 45-й сессии внесла руины города Иерихон на территории Палестины в список объектов всемирного наследия. "Мы только что включили в список объектов под охраной ЮНЕСКО Древний Иерихон в Палестине", - говорится в сообщении организации в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter). Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на помощника гендиректора по культуре ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне, объект внесен в список после трехлетнего рассмотрения, в течение этого срока "ни одно государство-участник (организации - ред.) не высказало никаких возражений". "На объекте (руины Иерихона - ред.) не обнаружено никаких останков поселений евреев или христиан. Это место доисторических останков", - заявил Оттоне агентству. Иерихон считается одним из древнейших городов мира. В северо-западной части Иерихона находится археологический памятник Телль-эс-Султан с руинами построек с XI тысячелетия до нашей эры.
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юнеско, иерихон (провинция), палестина
Культура, ЮНЕСКО, Иерихон (провинция), Палестина
ЮНЕСКО внесла руины Иерихона в Палестине в список всемирного наследия
ЮНЕСКО внесла руины города Иерихон в Палестине в список всемирного наследия
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в рамках своей 45-й сессии внесла руины города Иерихон на территории Палестины в список объектов всемирного наследия.
«
"Мы только что включили в список объектов под охраной ЮНЕСКО Древний Иерихон в Палестине", - говорится в сообщении организации в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).
Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на помощника гендиректора по культуре ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне, объект внесен в список после трехлетнего рассмотрения, в течение этого срока "ни одно государство-участник (организации - ред.) не высказало никаких возражений".
"На объекте (руины Иерихона - ред.) не обнаружено никаких останков поселений евреев или христиан. Это место доисторических останков", - заявил Оттоне агентству.
Иерихон считается одним из древнейших городов мира. В северо-западной части Иерихона находится археологический памятник Телль-эс-Султан с руинами построек с XI тысячелетия до нашей эры.
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