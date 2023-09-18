https://ria.ru/20230918/gruziya-1896940506.html
Политолог заявил, что оппозиция Грузии готова к акциям с кровопролитием
Политолог заявил, что оппозиция Грузии готова к акциям с кровопролитием - РИА Новости, 18.09.2023
Политолог заявил, что оппозиция Грузии готова к акциям с кровопролитием
Оппозиционные деструктивные силы и сообщники экс-президента Михаила Саакашвили будут готовиться к беспорядкам с кровопролитием, если Грузия не получит статус... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:04
2023-09-18T12:04
2023-09-18T12:04
в мире
грузия
украина
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 18 сен - РИА Новости. Оппозиционные деструктивные силы и сообщники экс-президента Михаила Саакашвили будут готовиться к беспорядкам с кровопролитием, если Грузия не получит статус кандидата в члены Евросоюза к концу года, заявил РИА Новости политолог, руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе. Ранее в понедельник Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила, что группа людей планирует в октябре-декабре устроить беспорядки ради смены власти насильственным путем. Авторами плана в ведомстве назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД при Михаиле Саакашвили), бывшего телохранителя третьего президента Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили. СГБ утверждает, что радикалы планируют расставить палаточный городок в центре столицы, а затем взорвать там бомбу, чтобы наличие жертв среди мирного населения привело к волнениям в городе. "Это абсолютно реалистично. Я говорил это еще тогда, когда Грузии было несправедливо отказано в статусе кандидата. Я публично заявлял, что начнется организация со стороны партии Саакашвили и его сообщников и примкнувших к нему партий. Вместе с тем эти люди сделают все возможное и используют на это силу лоббистов, чтобы Грузии сейчас не предоставили статус. В итоге, если страна не получит статус, будут организованы масштабные акции, где акцент будет сделан на кровопролитие",- заявил Мамрадзе. По его словам, "каждое слово СГБ является логичным". Мамрадзе также считает, что грузинские силовые структуры имеют все ресурсы предотвратить кровопролитие и беспорядки и разрушить планы деструктивных сил.
https://radiosputnik.ria.ru/20230918/gruziya-1896939553.html
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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Украина, Михаил Саакашвили
Политолог заявил, что оппозиция Грузии готова к акциям с кровопролитием
Политолог: оппозиция Грузии готова к масштабным акциям с кровопролитием
ТБИЛИСИ, 18 сен - РИА Новости. Оппозиционные деструктивные силы и сообщники экс-президента Михаила Саакашвили будут готовиться к беспорядкам с кровопролитием, если Грузия не получит статус кандидата в члены Евросоюза к концу года, заявил РИА Новости политолог, руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.
Ранее в понедельник Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила, что группа людей планирует в октябре-декабре устроить беспорядки ради смены власти насильственным путем. Авторами плана в ведомстве назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД при Михаиле Саакашвили), бывшего телохранителя третьего президента Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине
Мамуку Мамулашвили. СГБ утверждает, что радикалы планируют расставить палаточный городок в центре столицы, а затем взорвать там бомбу, чтобы наличие жертв среди мирного населения привело к волнениям в городе.
Служба госбезопасности Грузии: в стране готовится переворот
"Это абсолютно реалистично. Я говорил это еще тогда, когда Грузии было несправедливо отказано в статусе кандидата. Я публично заявлял, что начнется организация со стороны партии Саакашвили и его сообщников и примкнувших к нему партий. Вместе с тем эти люди сделают все возможное и используют на это силу лоббистов, чтобы Грузии сейчас не предоставили статус. В итоге, если страна не получит статус, будут организованы масштабные акции, где акцент будет сделан на кровопролитие",- заявил Мамрадзе.
По его словам, "каждое слово СГБ является логичным". Мамрадзе также считает, что грузинские силовые структуры имеют все ресурсы предотвратить кровопролитие и беспорядки и разрушить планы деструктивных сил.
В МО Грузии опровергли информацию СМИ об отказе разместить у себя базы США