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Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящемся перевороте - РИА Новости, 18.09.2023
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11:25 18.09.2023 (обновлено: 12:46 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/gruziya-1896922647.html
Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящемся перевороте
Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящемся перевороте - РИА Новости, 18.09.2023
Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящемся перевороте
Служба государственной безопасности Грузии заявила, что группа заговорщиков планирует устроить беспорядки для силовой смены власти в стране. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:25
2023-09-18T12:46
в мире
грузия
михаил саакашвили
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 18 сен — РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии заявила, что группа заговорщиков планирует устроить беспорядки для силовой смены власти в стране. "Группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является насильственная смена власти. Датой начала деструктивных действий назван октябрь-декабрь", — говорится в заявлении пресс-службы СГБ. Авторами плана в ведомстве назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.Отмечается, что начало выступлений намечено на октябрь-декабрь, так как в этот период будет обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза, получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС.По данным ведомства, члены группы разработали несколько сценариев. Один их них — расставить палатки на центральных проспектах и забаррикадировать государственные здания, а затем взорвать в палаточном городке бомбу, чтобы жертвы среди мирного населения вызвали волнения в городе. СГБ утверждает, что преступная группа также рассматривает сценарий, аналогичный Евромайдану на Украине.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, евросоюз
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Евросоюз
Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящемся перевороте

Служба госбезопасности: в Грузии готовится переворот по сценарию евромайдана

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси
Полицейские у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Sputnik / Стрингер
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Полицейские у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 18 сен — РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии заявила, что группа заговорщиков планирует устроить беспорядки для силовой смены власти в стране.
«
"Группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является насильственная смена власти. Датой начала деструктивных действий назван октябрь-декабрь", — говорится в заявлении пресс-службы СГБ.
Авторами плана в ведомстве назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.
Отмечается, что начало выступлений намечено на октябрь-декабрь, так как в этот период будет обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза, получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС.
По данным ведомства, члены группы разработали несколько сценариев. Один их них — расставить палатки на центральных проспектах и забаррикадировать государственные здания, а затем взорвать в палаточном городке бомбу, чтобы жертвы среди мирного населения вызвали волнения в городе. СГБ утверждает, что преступная группа также рассматривает сценарий, аналогичный Евромайдану на Украине.
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