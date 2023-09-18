Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящемся перевороте
Служба госбезопасности: в Грузии готовится переворот по сценарию евромайдана
© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
Полицейские у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 18 сен — РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии заявила, что группа заговорщиков планирует устроить беспорядки для силовой смены власти в стране.
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"Группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является насильственная смена власти. Датой начала деструктивных действий назван октябрь-декабрь", — говорится в заявлении пресс-службы СГБ.
Авторами плана в ведомстве назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.
Отмечается, что начало выступлений намечено на октябрь-декабрь, так как в этот период будет обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза, получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС.
По данным ведомства, члены группы разработали несколько сценариев. Один их них — расставить палатки на центральных проспектах и забаррикадировать государственные здания, а затем взорвать в палаточном городке бомбу, чтобы жертвы среди мирного населения вызвали волнения в городе. СГБ утверждает, что преступная группа также рассматривает сценарий, аналогичный Евромайдану на Украине.