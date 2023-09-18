https://ria.ru/20230918/gruziya-1896922647.html

Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящемся перевороте

Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящемся перевороте - РИА Новости, 18.09.2023

Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящемся перевороте

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что группа заговорщиков планирует устроить беспорядки для силовой смены власти в стране. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T11:25

2023-09-18T11:25

2023-09-18T12:46

в мире

грузия

михаил саакашвили

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 18 сен — РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии заявила, что группа заговорщиков планирует устроить беспорядки для силовой смены власти в стране. "Группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является насильственная смена власти. Датой начала деструктивных действий назван октябрь-декабрь", — говорится в заявлении пресс-службы СГБ. Авторами плана в ведомстве назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.Отмечается, что начало выступлений намечено на октябрь-декабрь, так как в этот период будет обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза, получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС.По данным ведомства, члены группы разработали несколько сценариев. Один их них — расставить палатки на центральных проспектах и забаррикадировать государственные здания, а затем взорвать в палаточном городке бомбу, чтобы жертвы среди мирного населения вызвали волнения в городе. СГБ утверждает, что преступная группа также рассматривает сценарий, аналогичный Евромайдану на Украине.

https://ria.ru/20230907/gruziya-1894852494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, михаил саакашвили, евросоюз