https://ria.ru/20230918/gosdolg-1897104677.html
Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов
Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов - РИА Новости, 19.09.2023
Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов
Госдолг США достиг очередного рекорда, превысив 33 триллиона долларов, свидетельствует информация на сайте минфина страны. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-18T23:58
2023-09-18T23:58
2023-09-19T00:21
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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Госдолг США достиг очередного рекорда, превысив 33 триллиона долларов, свидетельствует информация на сайте минфина страны.По данным ведомства, сумма составляет 33,044 триллиона долларов.В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Эта мера позволила американским властям избежать дефолта. На тот момент показатель находился на уровне 31,95 триллиона долларов, но уже в середине того же месяца госдолг преодолел отметку 32 триллиона долларов.
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сша, в мире
Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов
Минфин: госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов