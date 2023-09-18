https://ria.ru/20230918/germaniya-1896900562.html
В ФРГ анонсировали скорую поставку "нежного оружия" Украине
В ФРГ анонсировали скорую поставку "нежного оружия" Украине - РИА Новости, 18.09.2023
В ФРГ анонсировали скорую поставку "нежного оружия" Украине
Германия в ближайшие дни может согласиться на поставку Украине крылатых ракет Taurus, пишет NTV со ссылкой на депутата бундестага Родериха Кизеветтера. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T09:33
2023-09-18T09:33
2023-09-18T12:01
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Германия в ближайшие дни может согласиться на поставку Украине крылатых ракет Taurus, пишет NTV со ссылкой на депутата бундестага Родериха Кизеветтера."В понедельник мы увидим прогресс в ООН. А во вторник состоится встреча в Рамштайне, там мы увидим определенные нововведения. Я твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят", — заявил он.По мнению Кизеветтера, это "нежное оружие", поскольку оно способно разрушать линии снабжения.На прошлой неделе глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил о возможности скорого решения вопроса о передаче Киеву ракет Taurus. При этом в Берлине уже несколько раз давали понять, что поставки этого оружия не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО.Главный спорный пункт — дальность действия ракет, составляющая 500 километров. Это нарушало бы принцип Берлина не поставлять оружие с подобными характеристиками. Немецкие эксперты обсуждают, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы их нельзя было применять для ударов по российской территории. Как писал Spiegel, именно этот вопрос сейчас интересует канцлера Олафа Шольца, поэтому и ведутся переговоры с представителями военной промышленности.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230911/postavki-1895693219.html
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в мире, украина, германия, олаф шольц, сергей лавров, нато, оон
В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, НАТО, ООН
В ФРГ анонсировали скорую поставку "нежного оружия" Украине
Кизеветтер: в ближайшие дни будет принято решение о поставках ракет Taurus ВСУ
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Германия в ближайшие дни может согласиться на поставку Украине крылатых ракет Taurus, пишет NTV
со ссылкой на депутата бундестага Родериха Кизеветтера.
"В понедельник мы увидим прогресс в ООН. А во вторник состоится встреча в Рамштайне, там мы увидим определенные нововведения. Я твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят", — заявил он.
По мнению Кизеветтера, это "нежное оружие", поскольку оно способно разрушать линии снабжения.
На прошлой неделе глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил о возможности скорого решения вопроса о передаче Киеву ракет Taurus. При этом в Берлине уже несколько раз давали понять, что поставки этого оружия не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО.
Минобороны Германии сделало заявление о поставках ракет Taurus ВСУ
Главный спорный пункт — дальность действия ракет, составляющая 500 километров. Это нарушало бы принцип Берлина не поставлять оружие с подобными характеристиками. Немецкие эксперты обсуждают, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы их нельзя было применять для ударов по российской территории. Как писал Spiegel, именно этот вопрос сейчас интересует канцлера Олафа Шольца, поэтому и ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
В ФРГ сообщили, что еще не приняли решений по ракетам Taurus для Киева