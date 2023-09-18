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В Гааге начинаются слушания по иску Украины против России о геноциде - РИА Новости, 18.09.2023
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00:11 18.09.2023 (обновлено: 11:31 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/genotsid-1896872044.html
В Гааге начинаются слушания по иску Украины против России о геноциде
В Гааге начинаются слушания по иску Украины против России о геноциде - РИА Новости, 18.09.2023
В Гааге начинаются слушания по иску Украины против России о геноциде
Международный суд ООН в Гааге в понедельник начинает слушания по иску Украины от февраля 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T00:11
2023-09-18T11:31
россия
украина
гаага
сергей лавров
оон
нато
владимир путин
в мире
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ГААГА, 18 сен — РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге в понедельник начинает слушания по иску Украины от февраля 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине. Судебные слушания по иску Украины против РФ пройдут в Международном суде ООН в Гааге 18-27 сентября. Этот блок заседаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией. В понедельник слово будет предоставлено российской стороне, во вторник выступит Украина, а в среду будут заслушаны другие государства, которым суд ранее разрешил участвовать в иске, в их числе Германия, Австралия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада и Нидерланды, следует из документов суда. Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД России Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал Россию немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем России не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение. Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено. В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более чем 30 государствам присоединиться к иску Украины против России. Суд указал 5 июля 2023 года в качестве крайнего срока для подачи письменных замечаний этими государствами. Тридцать одно государство, которое присоединилось к рассмотрению дела, представило письменные заявления к этому сроку. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
https://ria.ru/20230708/postavki-1882913035.html
https://ria.ru/20230913/sud-1896082933.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230725/otstavka-1886179706.html
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россия, украина, гаага, сергей лавров, оон, нато, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Гаага, Сергей Лавров, ООН, НАТО, Владимир Путин, В мире
В Гааге начинаются слушания по иску Украины против России о геноциде

Суд ООН начинает слушания по иску Киева против России о конвенции о геноциде

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 18 сен — РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге в понедельник начинает слушания по иску Украины от февраля 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине.
Судебные слушания по иску Украины против РФ пройдут в Международном суде ООН в Гааге 18-27 сентября. Этот блок заседаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией.
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В понедельник слово будет предоставлено российской стороне, во вторник выступит Украина, а в среду будут заслушаны другие государства, которым суд ранее разрешил участвовать в иске, в их числе Германия, Австралия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада и Нидерланды, следует из документов суда.
Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД России Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.
В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал Россию немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем России не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.
Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.
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В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более чем 30 государствам присоединиться к иску Украины против России. Суд указал 5 июля 2023 года в качестве крайнего срока для подачи письменных замечаний этими государствами. Тридцать одно государство, которое присоединилось к рассмотрению дела, представило письменные заявления к этому сроку.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
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