https://ria.ru/20230918/genassambleya-1896879490.html

Президент Чехии ждет, что главной темой на Генассамблее ООН будет Украина

Президент Чехии ждет, что главной темой на Генассамблее ООН будет Украина - РИА Новости, 18.09.2023

Президент Чехии ждет, что главной темой на Генассамблее ООН будет Украина

Президент Чехии Петр Павел ожидает, что главной темой дискуссий на начинающейся 19 сентября 78-й сессии Генассамблеи ООН будет конфликт на Украине, он заявил об РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T03:58

2023-09-18T03:58

2023-09-18T03:58

чехия

украина

россия

петр павел

владимир зеленский

василий небензя

оон

генеральная ассамблея оон

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ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел ожидает, что главной темой дискуссий на начинающейся 19 сентября 78-й сессии Генассамблеи ООН будет конфликт на Украине, он заявил об этом в воскресенье вечером перед отлетом в Нью-Йорк, сообщает агентство ЧТК. Агентство сообщило, что, согласно ожиданиям Павела, главной темой дискуссий в ООН будет конфликт на Украине, в том числе, и в связи с анонсированным участием в сессии Владимира Зеленского. "Я ожидаю, что будет много возможностей поговорить о конфликте на Украине. Если будет подтверждена возможность для выступления (президента) Чехии в Совете Безопасности, чего пока нет, то я, конечно, буду придерживаться того, что я уже давно говорю, а именно: мы осуждаем российскую агрессию, что нельзя допустить ее успеха, наоборот, мы должны всеми силами стараться, чтобы Украина добилась успеха в этом конфликте, потому что если она проиграла бы, то проиграло бы международное право и система, на которой в конечном счете основана наша безопасность", - цитирует агентство главу Чехии. Павел не исключает возникновение на сессии и конфронтационных моментов, поскольку, по его словам, многие страны иначе воспринимают российское вторжение на Украину - не с точки зрения принципа нарушения международного права. "Скорее, они видят позицию России как того, кто использовал право сильнейшего. Я постараюсь в своем выступлении на Генассамблее призвать к тому, чтобы на решение проблем в мире смотрели не как на конфронтацию, а как на состязание по справедливым и понятным правилам", - отметил чешский президент. По словам Павела, для такой позиции необходимо искать партнеров и среди стран Африки, Южной Америки и Центральной Азии. Он добавил, что Россия и Китай представляют "авторитарный взгляд на мир", который в случае успеха обрушит "часть мира". Павел также сообщил, что во время всех встреч в рамках сессии ГА ООН будет вести речь о заявке Чехии на место непостоянного члена Совбеза ООН на 2032-2033 годы. Президент Чехии пробудет в Нью-Йорке с 18 по 22 сентября. Помимо участия в заседании 78-й сессии Генассамблеи ООН, где в день ее открытия, 19 сентября, выступит с речью, он, кроме того, на полях сессии встретится с королем Иордании, князем Лихтенштейна, президентами Южной Кореи и Монголии, премьерами Грузии и Андорры, а также с генсеком ООН. Ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что возможное заседание Совбеза ООН, намеченное на 20 сентября с участием Зеленского, будет представлять собой очередное "шоу" с украинским президентом в главной роли, "выхлоп" от встречи, очевидно будет "нулевым".

https://ria.ru/20230918/zelenskiy-1896872952.html

https://ria.ru/20230918/oon-1896875116.html

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896121383.html

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