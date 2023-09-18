Президент Чехии ждет, что главной темой на Генассамблее ООН будет Украина
Президент Чехии Павел ожидает, что главной темой сессии ГА ООН станет Украина
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел ожидает, что главной темой дискуссий на начинающейся 19 сентября 78-й сессии Генассамблеи ООН будет конфликт на Украине, он заявил об этом в воскресенье вечером перед отлетом в Нью-Йорк, сообщает агентство ЧТК.
Агентство сообщило, что, согласно ожиданиям Павела, главной темой дискуссий в ООН будет конфликт на Украине, в том числе, и в связи с анонсированным участием в сессии Владимира Зеленского.
"Я ожидаю, что будет много возможностей поговорить о конфликте на Украине. Если будет подтверждена возможность для выступления (президента) Чехии в Совете Безопасности, чего пока нет, то я, конечно, буду придерживаться того, что я уже давно говорю, а именно: мы осуждаем российскую агрессию, что нельзя допустить ее успеха, наоборот, мы должны всеми силами стараться, чтобы Украина добилась успеха в этом конфликте, потому что если она проиграла бы, то проиграло бы международное право и система, на которой в конечном счете основана наша безопасность", - цитирует агентство главу Чехии.
Павел не исключает возникновение на сессии и конфронтационных моментов, поскольку, по его словам, многие страны иначе воспринимают российское вторжение на Украину - не с точки зрения принципа нарушения международного права.
"Скорее, они видят позицию России как того, кто использовал право сильнейшего. Я постараюсь в своем выступлении на Генассамблее призвать к тому, чтобы на решение проблем в мире смотрели не как на конфронтацию, а как на состязание по справедливым и понятным правилам", - отметил чешский президент.
По словам Павела, для такой позиции необходимо искать партнеров и среди стран Африки, Южной Америки и Центральной Азии. Он добавил, что Россия и Китай представляют "авторитарный взгляд на мир", который в случае успеха обрушит "часть мира".
Павел также сообщил, что во время всех встреч в рамках сессии ГА ООН будет вести речь о заявке Чехии на место непостоянного члена Совбеза ООН на 2032-2033 годы.
Президент Чехии пробудет в Нью-Йорке с 18 по 22 сентября. Помимо участия в заседании 78-й сессии Генассамблеи ООН, где в день ее открытия, 19 сентября, выступит с речью, он, кроме того, на полях сессии встретится с королем Иордании, князем Лихтенштейна, президентами Южной Кореи и Монголии, премьерами Грузии и Андорры, а также с генсеком ООН.
Ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что возможное заседание Совбеза ООН, намеченное на 20 сентября с участием Зеленского, будет представлять собой очередное "шоу" с украинским президентом в главной роли, "выхлоп" от встречи, очевидно будет "нулевым".