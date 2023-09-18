Рогов после слов Шольца предложил поднять вопрос о деоккупации ГДР
Рогов после слов Шольца об Украине призвал поднять вопрос о деоккупации ГДР
© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкЖители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры
Жители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя условия канцлера ФРГ Олафа Шольца для переговоров по Украине, предложил поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии.
Ранее Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины.
"Мы как жители освобожденной части Запорожской области должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ. Тогда референдум не проводился, просто была сломана стена, которая проходила по границе двух государств. По сути произошёл аншлюс", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, если Шольц действительно хочет войти в историю как порядочный политик, то ему следует вывести войска из Восточной Германии, которая была "оккупирована ФРГ" в 1990 году.
"Шольц не имеет права выдвигать какие-либо условия для переговоров по Украине. Условия для переговоров уже озвучил наш президент, и Шольц здесь ни при чем. Шольц и мир – это абсолютно несовместимые вещи. Он может говорить что угодно, но это его личное мнение, которое не касается южнорусских земель", - добавил Рогов.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.