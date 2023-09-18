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В Госдуме назвали данные о готовящемся в Грузии перевороте правдоподобными
В Госдуме назвали данные о готовящемся в Грузии перевороте правдоподобными - РИА Новости, 18.09.2023
В Госдуме назвали данные о готовящемся в Грузии перевороте правдоподобными
Член комитета по безопасности Госдумы Адальби Шхагошев назвал правдоподобной информацию о готовящемся в Грузии перевороте, отметив, что за этими действиями... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:17
2023-09-18T17:17
2023-09-18T17:51
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Член комитета по безопасности Госдумы Адальби Шхагошев назвал правдоподобной информацию о готовящемся в Грузии перевороте, отметив, что за этими действиями могут стоять США и Великобритания. Служба государственной безопасности Грузии в понедельник заявила, что определенная группа людей планирует в октябре-декабре начать гражданский переворот и беспорядки с целью смены власти насильственным путем. "Запад ищет новый ресурс для ослабления России. Главная цель - привести во власть в Грузии людей, агрессивно настроенных против России. Они должны будут беспрекословно выполнять требования Запада, как это делают сегодня власти Киева", - сказал парламентарий РИА Новости. "Надо сказать, что США и Великобритания – непосредственно их спецслужбы – на постоянной основе готовят перевороты и "цветные революции". Делают они это там, где у них подготовлена почва, где есть их агентура. На территориях, которые находятся близко к границам их глобальных конкурентов, - России, Китая", - заявил Шхагошев. При этом он отметил, что сейчас выбор пал на Грузию, потому что в США и Британии считают, что действующая власть Грузии не до конца лояльна Западу.
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в мире, грузия, сша, великобритания, адальби шхагошев, госдума рф
В мире, Грузия, США, Великобритания, Адальби Шхагошев, Госдума РФ
В Госдуме назвали данные о готовящемся в Грузии перевороте правдоподобными
Шхагошев назвал информацию о готовящемся в Грузии перевороте правдоподобной
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Член комитета по безопасности Госдумы Адальби Шхагошев назвал правдоподобной информацию о готовящемся в Грузии перевороте, отметив, что за этими действиями могут стоять США и Великобритания.
Служба государственной безопасности Грузии в понедельник заявила, что определенная группа людей планирует в октябре-декабре начать гражданский переворот и беспорядки с целью смены власти насильственным путем.
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"Запад ищет новый ресурс для ослабления России. Главная цель - привести во власть в Грузии людей, агрессивно настроенных против России. Они должны будут беспрекословно выполнять требования Запада, как это делают сегодня власти Киева", - сказал парламентарий РИА Новости.
«
"Надо сказать, что США
и Великобритания
– непосредственно их спецслужбы – на постоянной основе готовят перевороты и "цветные революции". Делают они это там, где у них подготовлена почва, где есть их агентура. На территориях, которые находятся близко к границам их глобальных конкурентов, - России
, Китая", - заявил Шхагошев.
При этом он отметил, что сейчас выбор пал на Грузию, потому что в США и Британии считают, что действующая власть Грузии не до конца лояльна Западу.
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