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В Госдуме назвали данные о готовящемся в Грузии перевороте правдоподобными

В Госдуме назвали данные о готовящемся в Грузии перевороте правдоподобными - РИА Новости, 18.09.2023

В Госдуме назвали данные о готовящемся в Грузии перевороте правдоподобными

Член комитета по безопасности Госдумы Адальби Шхагошев назвал правдоподобной информацию о готовящемся в Грузии перевороте, отметив, что за этими действиями... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:17

2023-09-18T17:17

2023-09-18T17:51

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Член комитета по безопасности Госдумы Адальби Шхагошев назвал правдоподобной информацию о готовящемся в Грузии перевороте, отметив, что за этими действиями могут стоять США и Великобритания. Служба государственной безопасности Грузии в понедельник заявила, что определенная группа людей планирует в октябре-декабре начать гражданский переворот и беспорядки с целью смены власти насильственным путем. "Запад ищет новый ресурс для ослабления России. Главная цель - привести во власть в Грузии людей, агрессивно настроенных против России. Они должны будут беспрекословно выполнять требования Запада, как это делают сегодня власти Киева", - сказал парламентарий РИА Новости. "Надо сказать, что США и Великобритания – непосредственно их спецслужбы – на постоянной основе готовят перевороты и "цветные революции". Делают они это там, где у них подготовлена почва, где есть их агентура. На территориях, которые находятся близко к границам их глобальных конкурентов, - России, Китая", - заявил Шхагошев. При этом он отметил, что сейчас выбор пал на Грузию, потому что в США и Британии считают, что действующая власть Грузии не до конца лояльна Западу.

https://ria.ru/20230918/gruziya-1896940506.html

https://ria.ru/20230918/zurabishvili-1896999722.html

грузия

сша

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в мире, грузия, сша, великобритания, адальби шхагошев, госдума рф