Посольство КНР в Токио: Пекин не пригласили анализировать воду с "Фукусимы"
Посольство КНР в Японии: Пекин не приглашали анализировать воду с "Фукусимы"
© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Китай не получал приглашения поучаствовать в анализе воды, сбрасываемой с АЭС "Фукусима", но неоднократно настаивал на создании механизма мониторинга с участием соседних стран, говорится в опубликованном в понедельник заявлении посольства Китая в Японии.
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"Китай не получал приглашения принять участие в анализе и измерениях радиоактивной воды", - говорится в сообщении, опубликованном посольством Китая в Японии.
В сообщении отмечается, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что Китай отказался присоединиться к международному механизму мониторинга МАГАТЭ, однако эта информация не соответствует действительности.
"Китай неоднократно подчеркивал, что необходимо как можно скорее создать долгосрочный и эффективный механизм мониторинга с полным участием всех заинтересованных сторон, таких как соседние страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если Япония действительно уверена в своих действиях по очистке радиоактивной воды, она должна откликнуться на это со всей серьезностью и ответственностью.
Япония с 24 августа начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций - 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.