https://ria.ru/20230918/fsb-1896974221.html

В Москве суд оставил в СИЗО экс-главу отдела контрразведки управления ФСБ

В Москве суд оставил в СИЗО экс-главу отдела контрразведки управления ФСБ - РИА Новости, 18.09.2023

В Москве суд оставил в СИЗО экс-главу отдела контрразведки управления ФСБ

В Москве 235-й гарнизонный военный суд оставил в СИЗО до 7 ноября бывшего руководителя отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григория... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:36

2023-09-18T13:36

2023-09-18T13:44

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве 235-й гарнизонный военный суд оставил в СИЗО до 7 ноября бывшего руководителя отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева по делу о получении взятки в размере 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Царегородцеву продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 7 ноября", - сказала собеседница агентства.Согласно данным следствия, речь идёт о получении взятки в размере 100 млн рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Детали не раскрываются.Обвиняемый был арестован ещё в конце апреля.

https://ria.ru/20230918/sud-1896965134.html

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происшествия, фсб, россия, москва, пермский край