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В Москве суд оставил в СИЗО экс-главу отдела контрразведки управления ФСБ - РИА Новости, 18.09.2023
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13:36 18.09.2023 (обновлено: 13:44 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/fsb-1896974221.html
В Москве суд оставил в СИЗО экс-главу отдела контрразведки управления ФСБ
В Москве суд оставил в СИЗО экс-главу отдела контрразведки управления ФСБ - РИА Новости, 18.09.2023
В Москве суд оставил в СИЗО экс-главу отдела контрразведки управления ФСБ
В Москве 235-й гарнизонный военный суд оставил в СИЗО до 7 ноября бывшего руководителя отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григория... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:36
2023-09-18T13:44
происшествия
фсб
россия
москва
пермский край
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве 235-й гарнизонный военный суд оставил в СИЗО до 7 ноября бывшего руководителя отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева по делу о получении взятки в размере 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Царегородцеву продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 7 ноября", - сказала собеседница агентства.Согласно данным следствия, речь идёт о получении взятки в размере 100 млн рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Детали не раскрываются.Обвиняемый был арестован ещё в конце апреля.
https://ria.ru/20230918/sud-1896965134.html
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происшествия, фсб, россия, москва, пермский край
Происшествия, ФСБ, Россия, Москва, Пермский край
В Москве суд оставил в СИЗО экс-главу отдела контрразведки управления ФСБ

В Москве суд оставил в СИЗО экс-главу отдела контрразведки пермского УФСБ

© iStock.com / thodonalЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© iStock.com / thodonal
Юрист. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве 235-й гарнизонный военный суд оставил в СИЗО до 7 ноября бывшего руководителя отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева по делу о получении взятки в размере 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Царегородцеву продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 7 ноября", - сказала собеседница агентства.
Согласно данным следствия, речь идёт о получении взятки в размере 100 млн рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Детали не раскрываются.
Обвиняемый был арестован ещё в конце апреля.
В зале суда - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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