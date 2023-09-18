https://ria.ru/20230918/forum-1897023269.html

В Забайкалье стартовал первый в ДФО и СФО международный исторический форум

В Забайкалье стартовал первый в ДФО и СФО международный исторический форум - РИА Новости, 18.09.2023

В Забайкалье стартовал первый в ДФО и СФО международный исторический форум

Первый в Сибири и на Дальнем Востоке международный исторический форум "Россия и страны восточноазиатского региона. История взаимодействия" стартовал в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:25

2023-09-18T16:25

2023-09-18T16:25

забайкальский край

чита

монголия

китай

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ЧИТА, 18 сен - РИА Новости. Первый в Сибири и на Дальнем Востоке международный исторический форум "Россия и страны восточноазиатского региона. История взаимодействия" стартовал в Забайкалье, участники обсудят вопросы противодействия фальсификации исторической правды, сообщила во время пресс-конференции руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Татьяна Цымпилова. "Рада приветствовать участников первого международного исторического форума Российского военно-исторического общества... Забайкальский край граничит с Китаем и Монголией. И в процессе исторической эволюции так сложилось, что мы - три страны - всегда дружили. И в силу различных вызовов всегда эти отношения крепли. Не случайно мы сегодня обсуждаем тему усиления объединения нашего научного, исторического сообщества России, Китая и Монголии. Выступаем против искажения исторических фактов, фальсификации исторической правды. Выбор не случайно пал на Забайкальский край. На протяжении форума мы будем обсуждать теоретические и практические вопросы международного исторического и культурного сотрудничества", - сказала Цымпилова. Она отметила, что одной из основных площадок будет дискуссия о новом учебнике истории. Участие примут учителя истории и студенты. На форуме будут работать несколько дискуссионных и просветительских площадок, в частности, общение между представителями трех стран развернется в рамках темы: "Россия и страны восточноазиатского региона. Диалог о прошлом и будущем", вопросы фальсификации и искажения исторических знаний будут обсуждаться на площадке "Борьба за правду. История против лжи". "Ещё одна интересная на мой взгляд площадка - "Просто поговорим". Площадка для разговора с молодёжью, где у нас соберётся вся активная молодежь Читы и края, студенты и старшеклассники. Мы действительно просто поговорим об истории, об исторической правде, для чего активный Запад пытается внедриться в головы наших детей, чего они добиваются, как детям себя в этой ситуации вести", - добавила Цымпилова. Она уточнила, что по результатам мероприятия будет принято решение - станет ли международный форум с участием трех стран постоянным. Также будет решено, где он будет проходить в будущем. Форум может стать "кочующим" по другим территориям. Организаторами выступают Российское военно-историческое общество, правительство Забайкальского края, Забайкальский государственный университет.

https://ria.ru/20230911/investitsii-1895441565.html

https://ria.ru/20230721/osipov-1885459693.html

чита

монголия

китай

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