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В АГПУ обсудили приоритеты образования и лучшие педагогические практики

В АГПУ обсудили приоритеты образования и лучшие педагогические практики - РИА Новости, 18.09.2023

В АГПУ обсудили приоритеты образования и лучшие педагогические практики

В рамках мероприятий Года педагога и наставника, празднования своего 100-летнего юбилея Армавирский государственный педагогический университет провел... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:41

2023-09-18T10:41

2023-09-18T10:41

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В рамках мероприятий Года педагога и наставника, празднования своего 100-летнего юбилея Армавирский государственный педагогический университет провел международный педагогический форум "Новые смыслы образования" с участием ведущих специалистов в области образования, федеральных и международных спикеров и экспертов. Работа форума проходила в трех модулях: управленческо-педагогическом, студенческом, школьном.Каждый модуль был представлен рядом тематических активностей, в числе которых – панельная дискуссия "Новые приоритеты в образовании", прогноз-сессия "Российский учитель за рубежом", педагогический павильон "РосУчитель", открытый диалог "Навигаторы детства", заседание международного студенческого дискуссионного клуба "Ушинский клуб", интерактивные площадки "НЕшкола", вручение ведомственных и региональных наград. Важное место заняло обсуждение вопросов трансляции лучших образовательных практик за рубежом и роли русского языка как языка межнационального общения.Ключевыми спикерами мероприятий Форума стали Наталия Наумова, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России, Усман Рассуханов, директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России, Александр Кудряшов, директор ФГБУ "Российский детско-юношеский центр", Аслан Лолаев, министр образования и науки Республики Южная Осетия."Столетие – не просто дата, это большой план на будущее. За прошедшие десятилетия Армавирский государственный педагогический университет остался верен своей миссии – сохранять и развивать уникальную образовательную среду для подготовки воспитателей и педагогов. Они придут работать в детские сады и школы, чтобы помогать нашим детям совершенствовать свои таланты, воспитывать и обучать их так, чтобы дети росли настоящими патриотами нашей великой Родины и уже последующим поколениям передавали значимые для нас традиции и духовно-нравственные ценности. Армавирский педуниверситет встречает свою юбилейную дату в Год педагога и наставника. И это очень символично. Когда мы говорим о богатстве нашей страны, то прежде всего думаем об учителях и наставниках, которые остаются верны своей профессии и трудятся на благо России. И наша задача сегодня – продолжать создавать все условия для подготовки профессиональных кадров в сфере образования и воспитания, чтобы наши дети через труд, зная и любя свою историю, свою Родину, испытывали счастье от познания и созидания", –отметила Наталия Наумова, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России.Евгений Нижник, руководитель АГПУ, констатировал: "Повестка нашего университета в том, чтобы школы, колледжи, детские сады, организации дополнительного образования были вовлечены в орбиту жизни университета. Сегодня школьный модуль Форума направлен на то, чтобы школьники увидели красоту педагогической профессии! Мы много работаем над вопросом реализации кадровой политики: развиваем психолого-педагогические классы, открытие направлений подготовки, таких как химия и биология. Мы вместе с регионом работаем над решением этих задач. Сегодняшняя повестка требует отношения к учительству как к служению!"В мероприятии участвовали более трех тысяч человек: представители Министерства просвещения Российской Федерации, представители профильных министерств дружественных государств Республики Армения, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, ректоры вузов, представители педагогической общественности и экспертного сообщества, обучающиеся организаций высшего и среднего профессионального образования, победители и призеры профессиональных конкурсов, руководители федеральных общественных проектов, школьники, в том числе обучающиеся профильных психолого-педагогических классов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор