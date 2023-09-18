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В АГПУ обсудили приоритеты образования и лучшие педагогические практики - РИА Новости, 18.09.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
10:41 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/forum-1896914602.html
В АГПУ обсудили приоритеты образования и лучшие педагогические практики
В АГПУ обсудили приоритеты образования и лучшие педагогические практики - РИА Новости, 18.09.2023
В АГПУ обсудили приоритеты образования и лучшие педагогические практики
В рамках мероприятий Года педагога и наставника, празднования своего 100-летнего юбилея Армавирский государственный педагогический университет провел... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:41
2023-09-18T10:41
год педагога и наставника
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В рамках мероприятий Года педагога и наставника, празднования своего 100-летнего юбилея Армавирский государственный педагогический университет провел международный педагогический форум "Новые смыслы образования" с участием ведущих специалистов в области образования, федеральных и международных спикеров и экспертов. Работа форума проходила в трех модулях: управленческо-педагогическом, студенческом, школьном.Каждый модуль был представлен рядом тематических активностей, в числе которых – панельная дискуссия "Новые приоритеты в образовании", прогноз-сессия "Российский учитель за рубежом", педагогический павильон "РосУчитель", открытый диалог "Навигаторы детства", заседание международного студенческого дискуссионного клуба "Ушинский клуб", интерактивные площадки "НЕшкола", вручение ведомственных и региональных наград. Важное место заняло обсуждение вопросов трансляции лучших образовательных практик за рубежом и роли русского языка как языка межнационального общения.Ключевыми спикерами мероприятий Форума стали Наталия Наумова, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России, Усман Рассуханов, директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России, Александр Кудряшов, директор ФГБУ "Российский детско-юношеский центр", Аслан Лолаев, министр образования и науки Республики Южная Осетия."Столетие – не просто дата, это большой план на будущее. За прошедшие десятилетия Армавирский государственный педагогический университет остался верен своей миссии – сохранять и развивать уникальную образовательную среду для подготовки воспитателей и педагогов. Они придут работать в детские сады и школы, чтобы помогать нашим детям совершенствовать свои таланты, воспитывать и обучать их так, чтобы дети росли настоящими патриотами нашей великой Родины и уже последующим поколениям передавали значимые для нас традиции и духовно-нравственные ценности. Армавирский педуниверситет встречает свою юбилейную дату в Год педагога и наставника. И это очень символично. Когда мы говорим о богатстве нашей страны, то прежде всего думаем об учителях и наставниках, которые остаются верны своей профессии и трудятся на благо России. И наша задача сегодня – продолжать создавать все условия для подготовки профессиональных кадров в сфере образования и воспитания, чтобы наши дети через труд, зная и любя свою историю, свою Родину, испытывали счастье от познания и созидания", –отметила Наталия Наумова, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России.Евгений Нижник, руководитель АГПУ, констатировал: "Повестка нашего университета в том, чтобы школы, колледжи, детские сады, организации дополнительного образования были вовлечены в орбиту жизни университета. Сегодня школьный модуль Форума направлен на то, чтобы школьники увидели красоту педагогической профессии! Мы много работаем над вопросом реализации кадровой политики: развиваем психолого-педагогические классы, открытие направлений подготовки, таких как химия и биология. Мы вместе с регионом работаем над решением этих задач. Сегодняшняя повестка требует отношения к учительству как к служению!"В мероприятии участвовали более трех тысяч человек: представители Министерства просвещения Российской Федерации, представители профильных министерств дружественных государств Республики Армения, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, ректоры вузов, представители педагогической общественности и экспертного сообщества, обучающиеся организаций высшего и среднего профессионального образования, победители и призеры профессиональных конкурсов, руководители федеральных общественных проектов, школьники, в том числе обучающиеся профильных психолого-педагогических классов.
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РИА Новости
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общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

В АГПУ обсудили приоритеты образования и лучшие педагогические практики

© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
© Отдел информационной политики АГПУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В рамках мероприятий Года педагога и наставника, празднования своего 100-летнего юбилея Армавирский государственный педагогический университет провел международный педагогический форум "Новые смыслы образования" с участием ведущих специалистов в области образования, федеральных и международных спикеров и экспертов. Работа форума проходила в трех модулях: управленческо-педагогическом, студенческом, школьном.
© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
© Отдел информационной политики АГПУ
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Каждый модуль был представлен рядом тематических активностей, в числе которых – панельная дискуссия "Новые приоритеты в образовании", прогноз-сессия "Российский учитель за рубежом", педагогический павильон "РосУчитель", открытый диалог "Навигаторы детства", заседание международного студенческого дискуссионного клуба "Ушинский клуб", интерактивные площадки "НЕшкола", вручение ведомственных и региональных наград. Важное место заняло обсуждение вопросов трансляции лучших образовательных практик за рубежом и роли русского языка как языка межнационального общения.
© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
1 из 10
© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
2 из 10
© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
3 из 10
© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
4 из 10
© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
5 из 10
© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
6 из 10
© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
7 из 10
© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
8 из 10
© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
9 из 10
© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
10 из 10
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
1 из 10
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
2 из 10
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
3 из 10
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
4 из 10
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
5 из 10
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
6 из 10
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
7 из 10
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
8 из 10
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
9 из 10
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
© Отдел информационной политики АГПУ
10 из 10
Ключевыми спикерами мероприятий Форума стали Наталия Наумова, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России, Усман Рассуханов, директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России, Александр Кудряшов, директор ФГБУ "Российский детско-юношеский центр", Аслан Лолаев, министр образования и науки Республики Южная Осетия.
© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
© Отдел информационной политики АГПУ
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
"Столетие – не просто дата, это большой план на будущее. За прошедшие десятилетия Армавирский государственный педагогический университет остался верен своей миссии – сохранять и развивать уникальную образовательную среду для подготовки воспитателей и педагогов. Они придут работать в детские сады и школы, чтобы помогать нашим детям совершенствовать свои таланты, воспитывать и обучать их так, чтобы дети росли настоящими патриотами нашей великой Родины и уже последующим поколениям передавали значимые для нас традиции и духовно-нравственные ценности. Армавирский педуниверситет встречает свою юбилейную дату в Год педагога и наставника. И это очень символично. Когда мы говорим о богатстве нашей страны, то прежде всего думаем об учителях и наставниках, которые остаются верны своей профессии и трудятся на благо России. И наша задача сегодня – продолжать создавать все условия для подготовки профессиональных кадров в сфере образования и воспитания, чтобы наши дети через труд, зная и любя свою историю, свою Родину, испытывали счастье от познания и созидания", –отметила Наталия Наумова, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России.
Евгений Нижник, руководитель АГПУ, констатировал: "Повестка нашего университета в том, чтобы школы, колледжи, детские сады, организации дополнительного образования были вовлечены в орбиту жизни университета. Сегодня школьный модуль Форума направлен на то, чтобы школьники увидели красоту педагогической профессии! Мы много работаем над вопросом реализации кадровой политики: развиваем психолого-педагогические классы, открытие направлений подготовки, таких как химия и биология. Мы вместе с регионом работаем над решением этих задач. Сегодняшняя повестка требует отношения к учительству как к служению!"
© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
© Отдел информационной политики АГПУ
Международный педагогический форум "Новые смыслы образования"
В мероприятии участвовали более трех тысяч человек: представители Министерства просвещения Российской Федерации, представители профильных министерств дружественных государств Республики Армения, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, ректоры вузов, представители педагогической общественности и экспертного сообщества, обучающиеся организаций высшего и среднего профессионального образования, победители и призеры профессиональных конкурсов, руководители федеральных общественных проектов, школьники, в том числе обучающиеся профильных психолого-педагогических классов.
 
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